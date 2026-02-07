Risc pels minerals crítics
Un informe del Tribunal de Comptes Europeu adverteix que l’alta dependència de la UE respecte d’altres països per obtenir matèries primeres fonamentals l’exposa a interrupcions potencials de subministrament per raons geopolítiques o comercials, fet que paralitzaria sectors industrials.
Eliseo Oliveras
La Unió Europea (UE) depèn de manera alarmant d’altres països per obtenir els minerals crítics i corre el risc de quedar-se sense aquestes matèries essencials per a la transició energètica i el desenvolupament tecnològic, ha advertit aquesta setmana el Tribunal de Comptes Europeu en un informe especial. La UE és molt lluny d’arribar als objectius de producció pròpia, reciclatge i diversificació de subministraments fixats per al 2030. Els acords comercials i d’associació amb altres països no donen el resultat esperat i els Vint-i-set tindran dificultats en el subministrament d’aquests minerals, conclou l’informe. Sense les matèries primeres fonamentals "no hi haurà transició energètica, ni competitivitat econòmica, ni autonomia estratègica a la UE", afirma Keit Pentus-Rosimannus, responsable de l’informe del Tribunal de Comptes Europeu.
L’Agència Internacional de l’Energia (AIE) també adverteix en l’informe Perspectiva global de minerals crítics 2025 que la producció de coure serà un 30% inferior el 2035 a la demanda per a la transició energètica a causa del declivi del rendiment de les mines actuals. L’AIE afegeix a més que la forta demanda de liti conduirà a un dèficit d’oferta a l’inici de la dècada de 2030. Això provocarà un fort augment dels preus, que encarirà la transició energètica. Els últims 12 mesos, el preu del liti i del coure ja han pujat el 74% i el 26% en el Mercat de Metalls de Londres.
La UE depèn del tot de l’exterior per proveir-se de gal·li, metalls del grup platí, manganès, tàntal, grafit natural, fòsfor, magnesi, antimoni, bor/borat, terres rares pesants i lleugeres, liti, niobi, escandi i vanadi, segons les dades de la Comissió Europea. La UE també importa el 89% de la bauxita/alumini, el 84% del cobalt, el 81% del tungstè, el 79% de la baritina, el 77% del níquel, 55% del silici metàl·lic, el 64% de la fluorita, el 57% del coure, el 49% del germani i el 41% de l’arsènic.
Això mostra que en 25 dels 34 minerals del reglament europeu de matèries primeres fonamentals la dependència d’altres països és total o molt alta. Aquests 25 minerals són indispensables per fabricar electrolitzadors, aerogeneradors d’electricitat, bateries d’ions de liti, plaques solars fotovoltaiques i bombes de calor. Entre els altres minerals crítics del reglament europeu hi ha el titani, el wolframi, l’estronci, el beril·li, l’heli, l’hafni i les terres rares per a imants permanents. El Tribunal de Comptes critica que la Comissió Europea no hagi inclòs altres minerals clau per a la transició energètica en la llista del reglament, com el tel·luri i l’indi.
Dins de la UE, els principals proveïdors són Espanya (99% de l’estronci), Bèlgica (60% de l’arsènic i 32% del germani) i França (27% del silici metàl·lic). Fora de la UE, els principals proveïdors són la Xina (97% de magnesi, 71% de gal·li, 45% de germani, 44% de baritina, 40 de grafit natural, 39% d’arsènic, 31% de tungstè), Xile (79% de liti), el Kazakhstan (65% de fòsfor), Turquia (99% de bor, 63% d’antimoni), Guinea (62% d’alumini), Sud-àfrica (41% manganès), Gabon (39% de manganès), Mèxic (33% de fluorita) i Noruega (33% de silici metàl·lic).
Pocs proveïdors
L’Agència de l’Energia i el Tribunal de Comptes insisteixen en el fet que la dependència d’uns quants proveïdors exposa la UE al perill que hi hagi interrupcions del subministrament a cuasa de conflictes geopolítics i comercials, fet que pot paralitzar sectors industrials europeus.
Malgrat els acords comercials i d’associació subscrits per la UE, el subministrament de minerals crítics ha disminuït des del 2020 en la fluorita, el ceri, el magnesi, la baritina, el rodi, el cobalt, el grafit, el liti, el silici metàl·lic, el borat, el vanadi i el níquel, destaca el Tribunal de Comptes. L’informe critica que la Comissió Europea no avaluï l’efectivitat d’aquests acords.
L’objectiu que la UE processi el 40% de les matèries primeres estratègiques el 2030 i recicli el 25%, resulta inabastable, per la manca de finançament, l’elevat preu de l’energia i la manca de tecnologies, destaca el Tribunal de Comptes. La UE ja ha perdut des de 2019 la meitat de la capacitat de processar alumini primari, precisa l’informe.
La iniciativa dels Estats Units de formar un bloc amb els seus aliats per negociar el subministrament de minerals crítics implica el risc d’accentuar les dependències europees i que Washington ho instrumentalitzi en benefici propi.
