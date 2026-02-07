Sánchez situa Alegría com a dic a l’Aragó
Iván Gil
Pedro Sánchez va tancar la campanya del PSOE en un míting a Saragossa, amb la candidata Pilar Alegría, cridant a la mobilització i equiparant el PP amb Vox. "Diumenge, els vots del PP van a la ultradreta i els de la ultradreta van al PP. L’únic partit i candidata per frenar la ultradreta és Pilar Alegría i el PSOE", va apuntar. Als populars els va retreure "legitimar la ultradreta" i tancar la seva campanya "amb aquesta ultradreta". L’acte es va fer esperar pel retard en l’arribada de Sánchez, de gairebé 30 minuts, que al matí es va desplaçar a Andalusia per anar a veure les zones més afectades pel temporal. Als afectats va aprofitar per expressar-los la seva solidaritat i comprometre’s que "l’Estat en conjunt [cosa que inclou la Junta d’Andalusia, que presideix el popular Juanma Moreno], i per descomptat el Govern, els farà costat en aquests moments difícils i els que vinguin, i també en la reconstrucció". El cap de l’Executiu va associar la lluita contra l’emergència climàtica amb el fet d’"estar al costat bo de la història". Igual com fer-ho per la causa de Palestina i també contra els "tecnooligarques". "Que treguin les seves mans brutes dels mòbils dels nostres menors", va assenyalar després d’haver anunciat la prohibició de l’accés a les xarxes socials a menors de 16 anys. Els "amos de l’algoritme", va afegir, "potser tenen poder, però no poden controlar el vot".
