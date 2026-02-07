Seguretat Ferroviària va alertar de l’augment del risc de sinistres
L’agència estatal dependent de Transports va advertir sobre problemes "precursors d’accidents" a les vies
R. B.
Els problemes "precursors d’accidents" ferroviaris, en la terminologia utilitzada per l’Agència Estatal de Seguretat Ferroviària, s’han convertit en els últims anys en un punt delicat de la xarxa, ja que han arribat als nivells més alts de l’última dècada, segons alerta la mateixa agència en el seu últim informe, elaborat el 2025 amb dades del 2024.
Entre la tipologia d’aquests precedents d’accidents es troben diferents casuístiques, com deformacions de via, falta de senyalització, rodes o eixos trencats, fallades de senyalització o ruptures de carril, tal com va passar en el fatídic accident d’Adamuz, on van morir 46 persones i 126 van resultar ferides.
D’acord amb el document, que fa una intensa radiografia de la seguretat en la infraestructura, incloent-hi nombroses recomanacions, l’increment d’aquests "precursors" el 2024 no ha sigut tan pronunciat com el 2023, quan n’hi va haver 735, però supera clarament la mitjana dels cinc anys anteriors amb 716, "cosa que confirma una situació més estructural que conjuntural".
Concretament, en l’últim exercici auditat van augmentar respecte a l’any anterior els ultrapassaments de senyal (que van passar de 157 a 168) i les deformacions de via (que van ascendir de 375 a 398). Les ruptures de carril es van reduir, no obstant, ostensiblement: van passar de 201 a 135. Respecte als accidents significatius, aquells en els quals hi ha implicat almenys un vehicle ferroviari en moviment, amb almenys un mort o ferit greu, danys importants en la infraestructura, o interrupcions greus del trànsit, també s’ha produït un augment notable, ja que han passat de 42 l’any 2015 a 57 el 2024. Això suposa un creixement del 27% en l’última dècada.
Menys víctimes personals
En el seu estudi, l’organisme, dependent del Ministeri de Transports i Mobilitat, destaca tot i així que una alta proporció d’aquests accidents significatius, el 63% concretament, han merescut aquesta qualificació per la valoració de costos de més de 150.000 euros i/o la intercepció de la via durant un període superior a sis hores, sense que s’hagin registrat víctimes personals. De fet, el 2024 va ser l’any de l’última sèrie amb menys accidents significatius amb víctimes personals. Es pot destacar que l’any anterior, el 2023, va ser el pitjor de l’última dècada, amb 77 accidents importants, i el 2022 el segon pitjor, amb 59.
