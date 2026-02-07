El subcap de la intel·ligència militar russa, hospitalitzat per un tiroteig
El Kremlin acusa Ucraïna de ser darrere l’atac amb l’objectiu d’"avortar el procés negociador" de pau entre els dos països
Irene Benedicto
El subdirector del servei d’Intel·ligència Militar de Rússia (GRU), Vladímir Alekseiev, està hospitalitzat després de resultar ferit ahir en un intent d’assassinat a la capital, Moscou, on va ser tirotejat per una persona no identificada, segons les autoritats, que no van especificar el seu estat. La portaveu del Comitè d’Investigació de Rússia, Svetlana Petrenko, va indicar que "una persona encara no identificada va fer diversos trets" contra el tinent general Alekseiev en un edifici residencial a Volokolasmk, a la capital, abans d’"escapar-se del lloc". Segons el rotatiu Kommersant, l’atacant, que podria tractar-se d’una dona disfressada de missatgera, va forcejar amb el general al portal abans de disparar-li i ferir-lo a abdomen, braç i cama.
Per la seva banda, el ministre d’Exteriors rus, Serguei Lavrov, va acusar Ucraïna d’intentar torpedinar les negociacions de pau amb l’"atemptat terrorista" contra el general Alexseiev. "Aquest acte terrorista confirma una vegada més la intenció del règim de (el president ucraïnès, Volodímir) Zelenski d’efectuar constants provocacions dirigides, al seu torn, a avortar el procés negociador", va assenyalar Lavrov.
Alekseiev reapareix d’aquesta manera sota el focus mediàtic com una figura clau per un tret poc habitual en aquest tipus de càrrecs: el seu paper com a pont entre l’aparell rus i estructures externes que han ampliat l’abast de Rússia a l’exterior, amb Wagner com a cas emblemàtic. Alekseiev, a més, està sota sancions a la UE. Els Vint-i-set el van castigar per la seva presumpta implicació en l’enverinament de l’exespia rus Serguei Skripal i de la seva filla Iúlia al Regne Unit el 2016.
La figura d’Alekseiev va cobrar rellevància pública en el context de Wagner: un comandament capaç d’entendre l’engranatge oficial i, alhora, gestionar interlocutors que operen fora de l’uniforme. En la crisi del motí fallit de juny del 2023, quan el grup de mercenaris liderat per Ievgueni Prigojin va prendre guarnicions militars de la ciutat russa de Rostov.
Subscriu-te per seguir llegint
- Espectacular accident d'un camió que ha caigut per un marge a l'Eix Transversal a Sant Bartomeu del Grau
- S'escapa després d'atropellar una dona i una nena a la carretera del Pont de Vilomara de Manresa
- Trapero afirma que va ser el comandament present qui va ordenar llençar gas pebre el 15-O a Sants per protegir el bus de l’equip israelià que venia a Manresa
- La solsonina que treballa amb Urdangarín i Ferran Martínez en el 'coaching' esportiu
- Operen d'urgència un jove que tenia un obús de la Primera Guerra Mundial al recte
- Això és el que es queda Hisenda del pot que ha guanyat Rosa a ‘Pasapalabra’: més d’un milió d’euros
- Els Mossos s’enfilen a un camió en marxa a l'N-340 per evitar una tragèdia i salvar el conductor que havia patit un ictus
- Traslladen a Getafe el polèmic rector de la parròquia de Valldaura de Manresa de l'Institut del Verb Encarnat