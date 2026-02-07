La UE augmentala pressió sobre Rússia amb noves sancions
El bloc vol aprovar el nou paquet abans del quart aniversari de l’agressió russa
Beatriz Ríos
La Comissió Europea va presentar ahir un nou paquet de sancions que intenta reforçar les mesures del bloc contra el Kremlin en l’àmbit de l’energia, el comerç i el sector bancari, de cara a augmentar la pressió que s’exerceix sobre Rússia en plenes negociacions de pau amb Ucraïna.
"Rússia només s’asseurà a la taula amb veritables intencions si se’l pressiona. Aquest és l’únic idioma que Rússia entén", va dir la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, en un comunicat. L’alemanya va destacar la importància de les negociacions de pau entre representants ucraïnesos i russos a instàncies dels EUA, però va insistir en la necessitat d’augmentar la pressió sobre el Kremlin.
El nou paquet de sancions, que és el vintè des que va començar la guerra ara fa ja gairebé quatre anys, se centra sobretot a reforçar les mesures que la UE ha pres durant els últims mesos. Una d’elles, que intenta posar fi a les exportacions de petroli rus, és reemplaçar el límit al preu del cru per una prohibició dels serveis marítims en aquest sector.
A la pràctica això es traduiria que les empreses europees no podrien prestar serveis que permetin les exportacions de petroli rus, com les assegurances o el transport, independentment del preu. El límit al preu va ser una mesura negociada amb els països del G-7, que inclouen els EUA, el Canadà, el Regne Unit i el Japó.
Per això, Von der Leyen va obrir la porta a fer el mateix amb aquesta proposta. "Com el transport marítim és un negoci global, proposem implementar aquesta prohibició total en coordinació amb socis amb idees afins després d’una decisió del G-7", va afirmar. Brussel·les ha proposat també prohibir donar assistència o manteniment a vaixells metaners i trencaglaç, amb l’objectiu de dificultar encara més les exportacions de gas, que el bloc ha prohibit comprar als seus països.
Més restriccions
En l’àmbit financer, la proposta de la Comissió passa per restringir la capacitat del sistema bancari rus per finançar-se. Brussel·les ha plantejat incloure 20 bancs regionals més en la llista de sancionats, incloure diversos bancs a tercers països i endurir les mesures en l’àmbit de les criptomonedes per lluitar contra l’evasió. L’Executiu comunitari ha proposat a més introduir noves restriccions a les exportacions incloent el cautxú, els tractors o els serveis de ciberseguretat. Segons Brussel·les, aquestes noves restriccions tenen un valor superior a 360 milions d’euros. A això se suma la prohibició d’importar certs metalls, químics i matèries primeres crítiques per un valor per sobre de 570 milions.
La Comissió ha proposat així mateix ampliar per primer cop a tercers les restriccions a les exportacions de certs productes, com, per exemple, ràdios, quan hi ha "un alt risc" que acabin sent reexportats a Rússia.
