Zapatero arriba a Caracas per reunir-se amb Delcy Rodríguez
Abel Gilbert
"Veig el millor ambient dels últims 10 anys". L’excap del Govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero ha retornat a una Caracas on ja no es reunirà furtivament amb Nicolás Maduro. La seva amfitriona és la "presidenta encarregada" de Veneçuela. "Si se’m permet dir, tinc una gran confiança en Delcy Rodríguez, és algú que ha viscut tot aquest procés". La substitució en l’Executiu derivada dels successos del 3 de gener troba Zapatero, que hi havia exercit com a mediador amb el Palau de Miraflores en diferents moments crítics, en un país diferent. "En un termini rècord està fent passos que estan produint una nova manera de respirar en la societat". Segons el visitant, "hi ha un horitzó, una esperança, en molt poc temps i després d’anys molt difícils". Però l’esperança, va remarcar, "no és una cosa que està escrita, cal fer-la, construir-la".
Una prova d’aquests canvis que s’acosten l’acaba de donar l’Assemblea Nacional (AN) a l’avançar en la promulgació una llei d’amnistia als dissidents polítics. "Sembla que s’aprovarà ràpidament. No tinc cap dubte que aquesta gran promesa de llei d’amnistia àmplia, molt àmplia, es complirà". Zapatero es va mostrar a favor d’un diàleg més gran entre el Govern provisional i l’oposició. "S’aprèn molt del que no pensa com tu i està enfrontat a tu".
Segons va informar la mateixa oficina de Zapatero, va ser convidat el 30 de gener passat pel "Programa per a la pau i la convivència democràtica", una comissió creada per Rodríguez, als efectes d’exposar les seves "opinions i experiències en la promoció del diàleg". En una declaracions a la premsa, l’excap de Govern va afegir: "M’he compromès a continuar col·laborant". S’espera que Zapatero conversi també amb dirigents de l’oposició com Henrique Capriles i Stalin González.
