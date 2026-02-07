Nous temps al país llatinoamericà
Zapatero expressa una «gran confiança» en Delcy Rodríguez després de reunir-se amb la presidenta encarregada de Veneçuela a Caracas
L’expresident espanyol va ser rebut divendres a la nit al palau de Miraflores, una ocasió que va aprofitar també per mostrar el seu suport a la llei d’amnistia dels presos polítics que s’última al Parlament veneçolà
Abel Gilbert
L’expresident del Govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero va expressar la seva «gran confiança» en la presidenta encarregada de Veneçuela, Delcy Rodríguez, poc abans de ser rebut divendres a la nit al palau de Miraflores. Zapatero, que fa una dècada que media amb el chavisme per a l’excarceració dels presos polítics, també va mostrar el seu suport a la llei d’amnistia impulsada per la nova mandatària a instàncies dels Estats Units, que van capturar el seu predecessor en el càrrec, Nicolás Maduro, en una operació militar a principis de gener. Aquesta llei, va dir el dirigent socialista, marcarà «un abans i un després».
Delcy Rodríguez va rebre Zapatero al palau de Miraflores, la seu de l’Executiu chavista a Caracas, després d’una invitació del programa per a la convivència democràtica i la pau, que busca impulsar un procés de diàleg al país sud-americà. «Tinc una relació de llarg abast, gairebé diària, amb Delcy Rodríguez, i tinc molta confiança en ella. La conec molt bé. Està fent passos perquè Veneçuela pugui respirar, després de molts anys difícils», va afirmar l’expresident espanyol en declaracions a la premsa.
El canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) va transmetre imatges de la trobada, en què va participar també el president del Parlament i germà de la mandatària encarregada, el diputat Jorge Rodríguez, sense que se sentís el que conversaven.
Suport a la llei d’amnistia
Rodríguez Zapatero, que ha exercit de mediador entre el Govern i l’oposició de Veneçuela, així com en diversos casos d’excarceracions al país sud-americà, finalitzarà la visita aquest dissabte, segons va declarar a Efe el diputat opositor Timoteo Zambrano, que es va reunir amb ell durant la jornada. L’equip de premsa de la presidència veneçolana va indicar en una nota oficial que la líder chavista va rebre l’expresident espanyol «com a part de la diplomàcia bolivariana de pau que consolida la germandat, el diàleg i la solidaritat».
Més tard, Zapatero va considerar que l’amnistia plantejada per ella per a presos polítics empresonats des del 1999, quan va arribar al poder el chavisme a Veneçuela, marcarà «un abans i un després» al país sud-americà, al qual va prometre ajudar en «tot» el que se li demani.
El projecte de llei d’amnistia va ser presentat el 30 de gener per la presidenta encarregada enmig d’un procés gradual d’excarceració de presos polítics que va començar el dia 8 de gener, gairebé una setmana després de la captura de Nicolás Maduro i de la seva dona, Cilia Flores, per part de forces nord-americanes en territori veneçolà.
La proposta està plantejada per als presos polítics dels últims 27 anys, el període en el qual ha governat el chavisme, i exclou delictes com violacions greus dels drets humans, crims de lesa humanitat i crims de guerra.
Aquesta llei s’està tramitant al Parlament veneçolà i dijous va passar el seu primer control. El seu president, Jorge Rodíguez, va prometre divendres l’alliberament de «tots» els detinguts, «com a molt tard» divendres de la setmana que ve. El germà de l’actual presidenta encarregada s’havia reunit a Caracas amb familiars dels presos polítics. En aquest context, va assegurar que dimarts serà la segona discussió de la llei i «entre dimarts que ve, i com a molt tard divendres, estan tots solts».
