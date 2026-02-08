Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Cercle planteja una reconversió del model turístic

El president del Cercle d'Economia, Jaume Guardiola, i el director general, Miquel Nadal. | ACN

El president del Cercle d’Economia, Jaume Guardiola, i el director general, Miquel Nadal. | ACN

María Jesús Ibáñez

Barcelona

Un 11% del producte interior brut (PIB) de Catalunya procedeix de la seva activitat turística, un sector que des de l’any 2000 ha més que duplicat la xifra de clients estrangers, gràcies, en bona mesura, a l’augment d’oferta de vols de baix cost i a les plataformes digitals. Es tracta, amb tot, d’un model d’èxit que comença a mostrar símptomes d’esgotament i que, per tant, requereix una revisió. "Correm el risc, si no s’actua, d’acabar amb la gallina dels ous d’or", adverteix Miquel Nadal, director general del Cercle d’Economia.

A partir d’aquesta constatació, l’associació ha encarregat al think tank Iniciativa per la Productivitat i la Innovació (IPI) que obri un diàleg amb empresaris, administracions i representants del món acadèmic sobre com s’ha d’emprendre aquesta transformació. Després d’una primera fase de treball, en què han participat una vintena d’experts, ha sorgit el document titulat Debate sobre el modelo turístico y su incidencia en la productividad de la economía catalana, amb propostes, reflexions i consells.

El debat i les propostes

Les discrepàncies arriben a l’hora d’abordar aspectes com, per exemple, quines polítiques públiques s’haurien d’impulsar, com es pot mantenir la connectivitat internacional de Barcelona (una cosa que la converteix en una ciutat atractiva per als negocis) sense caure en la massificació o de quina manera s’han de limitar les externalitats negatives (com els preus de l’habitatge, la gentrificació d’alguns barris o l’impacte mediambiental) sense bloquejar la inversió en nous projectes.

Sobre la taula s’han posat propostes com ara que les administracions no han de regular o legislar d’igual manera per a tots els territoris o que s’han d’augmentar els ingressos, ja sigui per la via de la pujada de preus o per la d’aplicació de més taxes.

