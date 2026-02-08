El Cercle planteja una reconversió del model turístic
María Jesús Ibáñez
Un 11% del producte interior brut (PIB) de Catalunya procedeix de la seva activitat turística, un sector que des de l’any 2000 ha més que duplicat la xifra de clients estrangers, gràcies, en bona mesura, a l’augment d’oferta de vols de baix cost i a les plataformes digitals. Es tracta, amb tot, d’un model d’èxit que comença a mostrar símptomes d’esgotament i que, per tant, requereix una revisió. "Correm el risc, si no s’actua, d’acabar amb la gallina dels ous d’or", adverteix Miquel Nadal, director general del Cercle d’Economia.
A partir d’aquesta constatació, l’associació ha encarregat al think tank Iniciativa per la Productivitat i la Innovació (IPI) que obri un diàleg amb empresaris, administracions i representants del món acadèmic sobre com s’ha d’emprendre aquesta transformació. Després d’una primera fase de treball, en què han participat una vintena d’experts, ha sorgit el document titulat Debate sobre el modelo turístico y su incidencia en la productividad de la economía catalana, amb propostes, reflexions i consells.
El debat i les propostes
Les discrepàncies arriben a l’hora d’abordar aspectes com, per exemple, quines polítiques públiques s’haurien d’impulsar, com es pot mantenir la connectivitat internacional de Barcelona (una cosa que la converteix en una ciutat atractiva per als negocis) sense caure en la massificació o de quina manera s’han de limitar les externalitats negatives (com els preus de l’habitatge, la gentrificació d’alguns barris o l’impacte mediambiental) sense bloquejar la inversió en nous projectes.
Sobre la taula s’han posat propostes com ara que les administracions no han de regular o legislar d’igual manera per a tots els territoris o que s’han d’augmentar els ingressos, ja sigui per la via de la pujada de preus o per la d’aplicació de més taxes.
- Espectacular accident d'un camió que ha caigut per un marge a l'Eix Transversal a Sant Bartomeu del Grau
- S'escapa després d'atropellar una dona i una nena a la carretera del Pont de Vilomara de Manresa
- Trapero afirma que va ser el comandament present qui va ordenar llençar gas pebre el 15-O a Sants per protegir el bus de l’equip israelià que venia a Manresa
- Operen d'urgència un jove que tenia un obús de la Primera Guerra Mundial al recte
- Això és el que es queda Hisenda del pot que ha guanyat Rosa a ‘Pasapalabra’: més d’un milió d’euros
- La solsonina que treballa amb Urdangarín i Ferran Martínez en el 'coaching' esportiu
- Ferrocarrils ja va projectar als 80 un nou telefèric per pujar a Montserrat des de Monistrol
- Els Mossos s’enfilen a un camió en marxa a l'N-340 per evitar una tragèdia i salvar el conductor que havia patit un ictus