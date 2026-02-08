¿I si citem Bautista?
El control del Senat per la majoria absoluta del PP ha normalitzat l’apropiació de la Cambra per a finalitats particulars, tal com s’escenifica amb la comissió d’investigació sobre Koldo García, convertit en tribunal d’inquisició. El cas de l’alcalde de Móstoles l’il·lustra.
Ernesto Ekaizer
Dijous passat, 5 de febrer, el PP s’aprestava a treure rendibilitat de les conductes masclistes d’un dels excol·laboradors de Pedro Sánchez. Aquell dia, en efecte, Francisco Salazar compareixia davant de la comissió Koldo del Senat, un gens dissimulat tribunal d’inquisició que és un instrument general contra Pedro Sánchez. Aquell mateix dijous va esclatar el cas de Manuel Bautista, l’alcalde del PP de la localitat madrilenya de Móstoles, autor d’un presumpte assetjament sexual i laboral contra una regidora del seu mateix partit.
Alberto Núñez Feijóo va reaccionar amb una actitud previsible. "És una bonica coincidència" que s’hagi conegut aquest suposat cas d’assetjament el mateix dia que ha tingut lloc la compareixença de Salazar. És a dir, Feijóo ha convertit el PP de Madrid i l’alcalde de Móstoles en la víctima d’una conspiració per posar un signe igual entre el PP i el PSOE.
El PP, en realitat, més que témer que el cas de Móstoles pogués "tapar" o debilitar el show de la citació de Salazar al Senat, i la vinculació de Pilar Alegría, la candidata del PSOE a l’Aragó, temia una altra derivada. I com Alfonso Serrano, secretari general del PP de Madrid, és un llibre obert, així ho va revelar.
"Sorprèn bastant que a quatre dies de les eleccions d’Aragó es filtri aquest cas que pretén tapar el desastre electoral del Partit Socialista amb una candidata [Pilar Alegría] que aquesta sí que és encobridora d’un presumpte assetjador sexual com és Paco Salazar", va explicar Serrano. "És un cas fabricat", va dir.
Aquest "cas fabricat" té una llarga història de denúncia de vuit mesos, primer directament per carta a Isabel Díaz Ayuso, i després en reunions amb la direcció, en el sentit que havia sigut represaliada per resistir-se a les seves iniciatives sexuals. Se li va dir que el millor era deixar-se de denúncies per tancar l’expedient, per part del PP basant-se en una versió unilateral de l’acusat: Manuel Bautista.
Per ser un "cas fabricat" hi ha massa rastres. Nou correus en què la regidora demanava a Díaz Ayuso tants altres SOS per la seva situació. Un escrit al comitè de Drets i Garanties del PP. I gestions a dojo mitjançant advocats.
Les empremtes d’Ana Millán
Els rastres són frescos. Ana Millán, la vicesecretària d’Organització de Madrid, ha deixat les seves empremtes. "¿De veritat et val la pena? ¿Pels teus fills, per tu, pel teu pare?", li va dir per dissuadir-la.
A finals del 2024, la regidora va presentar un escrit davant el Comitè Nacional de Drets i Garanties del PP en què desglossava l’ocorregut, tant amb Manuel Bautista com amb les persones amb què es va reunir per abordar el cas.
"El mal que s’ha causat amb aquests fets és gravíssim. He hagut de suportar durant més d’un any una situació d’assetjament sexual i laboral continuat a què ha sigut protegit per les persones que la presidenta de la Comunitat de Madrid va designar per tramitar el meu cas", va escriure.
Alfonso Serrano, en la primera conversa que la direcció de Díaz Ayuso manté amb la denunciant, ja té les coses molt clares sobre l’assumpte: "Et tira els trastos, tu li dones carbassa i a partir d’aquí, tot, ¿estem parlant d’això?".
Li va faltar dir només: ¿Estem parlant d’aquesta ximpleria?
Tenint en compte que Alfonso Serrano no ha desmentit el diàleg reproduït, un periodista li va preguntar, divendres, si en la reunió amb l’exregidora de Móstoles va fer servir l’expressió "tirar els trastos".
I la resposta de Serrano: "¿I tu com lligues?"
Alberto Núñez Feijóo s’ha posat sense reserves en un cover up per salvar, una vegada més, la conducta d’Isabel Díaz Ayuso, Alfonso Serrano, Ana Millán i, és clar, de Manuel Bautista.
Bautista es mereixeria, després de conèixer-se els detalls de la seva actuació, no la defensa de Feijóo sinó, com a mínim, les mateixes paraules que va dedicar a Salazar: porc i responsabilitat penal.
I, és clar, Ana García, que és la portaveu del PP al Senat, faria bé a convocar-lo a declarar al Senat un cop hagin passat les eleccions a l’Aragó. Però, és clar, l’apropiació indeguda de la Cambra l’hi impedeix fer-ho.
