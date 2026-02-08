La divisió de l’oposició dificulta la caiguda del règim
Entre els dissidents hi ha republicans, monàrquics, liberals, esquerrans, nacionalistes i fins i tot islamistes moderats
Ricardo Mir de Francia
El febrer del 2023, diverses figures de la fragmentada oposició iraniana a l’exili es van reunir a Washington per mirar d’unificar postures i formar una coalició política dedicada a preparar una potencial transició a l’Iran cap a un règim democràtic i secular. Els carrers de la República Islàmica tornaven a ser un formiguer. Mesos de massives protestes sota el lema Dona, vida i llibertat havien posat de nou els aiatol·làs contra les cordes. Davant la nova finestra d’oportunitat, aquella coalició de monàrquics, liberals, esquerrans i defensors dels drets humans com la premi Nobel Shirin Ebadi van ser capaços de consensuar un document de principis amb l’estratègia que calia seguir per desbancar el règim. Però no va ser més que un miratge. Les disputes internes van tornar després de la publicació del document i, al cap de dos mesos que tot comencés, la coalició s’havia dissolt.
"Allò va ser una farsa", diu ara el cineasta i acadèmic iranià Kaveh Abbasian, involucrat en els moviments estudiantils del seu país i avui exiliat al Regne Unit. "Hi havia gent desconeguda, grups pròxims a la intel·ligència nord-americana, i després hi havia Reza Pahlavi, el fill del xa, que va mirar de liderar la coalició imposant la seva gent. Quan d’altres s’hi van oposar, Pahlavi va abandonar el grup i tot se’n va anar en orris". Aquell episodi serveix per il·lustrar les dificultats que ha tingut històricament l’oposició iraniana a l’exili per unir les seves diferents faccions i actuar de forma coordinada contra el règim teocràtic.
En aquesta oposició iraniana hi ha de tot. Des de republicans fins a monàrquics, esquerrans i liberals, nacionalistes o islamistes moderats que al seu dia van ser part del règim. A tot això caldria afegir-hi diverses faccions lligades a les minories ètniques del país, algunes d’elles separatistes. "L’oposició és feble i està molt fragmentada perquè no són capaços de consensuar una estratègia o posar-se d’acord sobre el model de país a què aspiren", assegura Shaghayegh Norouzi, una activista dels drets de les dones exiliada a Espanya.
Llarga història de repressió
El fet és que ni el xa primer ni els aiatol·làs més endavant ho van posar mai fàcil. Després que les forces islamistes de l’aiatol·là Khomeini s’apropiessin de la revolució de 1979, que va acabar amb la dictadura prooccidental del xa Reza Pahlavi, la nova República Islàmica es va encarregar de depurar a tothom disposat a fer-li ombra. "Van arrestar molts dels que van participar en la revolució i després els van executar", explica l’activista pels drets dels presos polítics Shiva Mahbobi, exiliada a Europa després de passar per les presons del règim quan era adolescent. La repressió també va seguir fora de l’Iran, on van ser assassinats alguns activistes que van aconseguir escapar-se.
Des d’aleshores, qualsevol intent d’organitzar una oposició al règim dins de l’Iran ha sigut missió suïcida. Els que ho van intentar, com els reformistes Mir-Hossein Mousavi i Mehdi Karroubi, van acabar en arrest domiciliari. Això explica per què les revoltes populars dels últims anys no han tingut líders visibles o una estratègia definida, tot i que les massacres han sigut la norma. Algunes organitzacions de drets humans eleven fins a 30.000 els morts en aquesta última mobilització.
