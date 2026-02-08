Feijóo i Abascal hauran de superar el seu desacord per pactar
L’objectiu és contrarestar un PSOE que demana una "màxima mobilització" per evitar una desfeta com l’extremenya
Luis Ángel Sanz
L’Aragó tornarà a prendre la mesura aquest diumenge de les forces per separat del Partit Popular i de Vox, actualment molt enfrontats. Tots dos sumen una còmoda majoria units, però no podran governar per separat perquè no sumen amb cap altra formació política. Alhora, el PSOE conté la respiració per evitar un daltabaix com el d’Extremadura. I ho fa en el que serà el primer test de l’aposta de Pedro Sánchez per posar al capdavant de les candidatures autonòmiques als seus propis ministres, com també farà abans de l’estiu a Andalusia.
El PSOE torna a sortir a l’abisme aquest diumenge. Tant la direcció federal com la cúpula del partit a l’Aragó assumeixen que avui tindran un "mal resultat" comparat amb el de fa tres anys, quan van obtenir gairebé un 30% dels vots i 23 diputats.
Tot i així, afirmen que la campanya "de proximitat" de la candidata, Pilar Alegría, ha insuflat energia a un partit que va començar la precampanya amb les expectatives molt baixes, a contrapeu i amb la candidata encara en el Consell de Ministres.
L’objectiu bàsic és aguantar i no fregar el mínim històric obtingut el 2015, quan va aconseguir només 18 escons.
Entre 17 i 19 diputats
A Ferraz i la Moncloa descarten que hi pugui haver una desfeta com la d’Extremadura (el PSOE va perdre 14 punts i gairebé un terç dels diputats, de 28 a 18).
Els seus sondejos interns els donen entre 17 i 19 diputats. A més, com asseguren també fonts de la direcció de la campanya, els últims escons a diverses províncies poden variar fàcilment i afavorir o perjudicar la llista d’Alegría per un grapat de vots, amb el que algunes fonts reconeixen que podrien baixar de 18 en el pitjor dels casos o fins i tot arribar a 20 en el millor. Els socialistes ho confien tot a aconseguir "la màxima mobilització" del vot progressista, com va demanar Alegría en el míting de final de campanya de divendres. Una mobilització que almenys fins fa pocs dies ha sigut escassa.
Pilar Alegría ha tingut menys de dos mesos per recórrer les tres províncies. Al final ho ha fet amb el hàndicap que una part important de la formació està molt desmobilitzada –especialment els més pròxims a l’anterior secretari general i president autonòmic, Javier Lambán–, cosa que ha tingut repercussió sobretot a la província de Terol, on els socialistes podrien ser la tercera força, després del PP i de Vox, o fins i tot a Saragossa capital.
- Espectacular accident d'un camió que ha caigut per un marge a l'Eix Transversal a Sant Bartomeu del Grau
- S'escapa després d'atropellar una dona i una nena a la carretera del Pont de Vilomara de Manresa
- Trapero afirma que va ser el comandament present qui va ordenar llençar gas pebre el 15-O a Sants per protegir el bus de l’equip israelià que venia a Manresa
- Operen d'urgència un jove que tenia un obús de la Primera Guerra Mundial al recte
- Això és el que es queda Hisenda del pot que ha guanyat Rosa a ‘Pasapalabra’: més d’un milió d’euros
- La solsonina que treballa amb Urdangarín i Ferran Martínez en el 'coaching' esportiu
- Ferrocarrils ja va projectar als 80 un nou telefèric per pujar a Montserrat des de Monistrol
- Els Mossos s’enfilen a un camió en marxa a l'N-340 per evitar una tragèdia i salvar el conductor que havia patit un ictus