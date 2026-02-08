18 de febrer
Rufián (ERC) i Delgado (Més Madrid) faran un acte junts a Madrid en ple debat sobre el futur de l’esquerra
Fa temps que el diputat republicà defensa una aliança de les formacions a l’esquerra del PSOE, posició que ERC no comparteix
Rufián insisteix a crear un front d’«esquerra plurinacional» malgrat l’oposició de la direcció d’ERC
ERC rebutja el front comú d’esquerres que Rufián proposa per a les eleccions generals
Quim Bertomeu
El líder d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, i el portaveu adjunt de Més Madrid a l’Assemblea madrilenya, Emilio Delgado, protagonitzaran un acte conjunt a la sala Galileo Galilei de Madrid el dimecres 18 de febrer. El mateix Delgado ho ha compartit aquest diumenge en les xarxes socials: «No és un acte més. És una conversa necessària sobre els dilemes que té al davant l’esquerra i els reptes que afronta la democràcia».
Un acte així, que moderarà la comunicadora Sarah Santaolalla, és singular per dos motius. En primer lloc, perquè no és habitual veure dos polítics de partits diferents compartir cartell per, a més, intentar construir una cosa comuna. En segon lloc, perquè Rufián fa mesos que defensa que els partits a l’esquerra del PSOE han de confluir en un front d’«esquerra plurinacional de veritat» si volen presentar una oferta electoral atractiva amb possibilitats reals de frenar l’auge de la dreta i l’extrema dreta en les pròximes generals. «¿Algú té una idea millor?», va desafiar el dia que ho va fer públic.
La proposta de Rufián no només va generar enrenou per la novetat, sinó també perquè el seu propi partit va sortir de seguida a rebutjar-la. Des de la direcció d’ERC que capitaneja Oriol Junqueras es defensa que un front comú electoral té sentit en uns comicis europeus, en els quals hi ha una sola circumscripció, en la qual fa temps que els republicans es presenten amb Bildu i el BNG. En canvi, aquesta mateixa direcció rebutja fórmules similars per a unes generals. La desautorització d’ERC a Rufián en aquest assumpte sempre ha sigut amb sordina, ja que el diputat i Junqueras mantenen des del principi una relació molt estreta.
Amb aquests elements a sobre de la taula, l’acte a Madrid junt amb Delgado ha tornat a fer saltar les alarmes entorn d’aquesta qüestió del front plurinacional. No obstant, fonts republicanes consultades per EL PERIÓDICO treuen ferro a l’assumpte. Exposen que Rufián i el portaveu de Més Madrid es coneixen des de fa temps, tenen bona relació i connecten ideològicament en alguns assumptes.
Del que es tracta, per tant, assenyalen les mateixes fonts, és que l’acte del 18 de febrer serveixi perquè els dos protagonistes exhibeixin que hi ha una esquerra «que existeix, que està motivada» i que lluitarà per frenar l’auge de l’extrema dreta que detecten les enquestes i que ja s’està confirmant en alguns territoris com Extremadura. A més, des d’ERC exposen que Rufián té altres actes previstos similars amb polítics d’altres partits com el que celebrarà a Euskadi amb el diputat de Bildu Oskar Matute.
Perfils similars
Rufián i Delgado, tot i que no comparteixin ni militància política ni cambra legislativa –un és al Congrés i l’altre a l’Assemblea de Madrid–, tenen perfils similars. Tots dos exhibeixen un discurs vehement des del faristol, sobretot si cal confrontar amb el PP i Vox, i amb una marca pròpia que moltes vegades es viralitza en les xarxes socials. A través de les xarxes, Delgado ha dit que estarà «encantat» de parlar amb tota la gent que el 18 de febrer s’acosti a la sala Galileo Galilei. «[Parlar] del que és important, dels dilemes als quals s’enfronta la democràcia, de com pensar el present per disputar el futur», ha afegit.
