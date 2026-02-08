La Generalitat reprèn la millora de l’Eix Pirinenc després de tres anys d’espera
El Periódico
La Generalitat va anunciar ahir la licitació de l’estudi informatiu i el d’impacte ambiental per a la millora global de la carretera N-260, també coneguda com a Eix Pirinenc, en el tram entre Xerallo (Pallars Jussà) i el Pont de Suert (Alta Ribagorça), en el qual es plantegen diverses opcions de traçat, inclosa una possible variant en túnel per salvar el port de Perves, que s’enfila fins a més de 1.300 metres.
El Govern també va anunciar noves actuacions en altres vies d’accés al Pirineu, com l’eix de Comiols (a la L-512) i també la coneguda com a carretera de la Bonaigua (C-28). La intervenció a l’N-260 està valorada en 280 milions d’euros i s’emmarca en el conveni d’encàrrec de gestió firmat entre la Generalitat i el Govern central el juliol del 2023 per millorar l’Eix Pirinenc.
L’objectiu, segons recorda l’Executiu, és fer les obres durant la vigència de l’acord, fins al 2033, i reforçar així l’N-260 com a "eix de vertebració territorial" per a la mobilitat, l’activitat econòmica i la seguretat viària en aquesta zona del Pirineu, allunyada dels centres de més activitat. Dels 260 milions de l’acord, 150 es reservaran per a la variant de Perves i els 110 restants es destinaran a altres projectes al llarg del corredor.
L’anunci el va fer en la jornada Diàlegs per Lleida, celebrada a Tremp, el conseller de Presidència, Albert Dalmau, que va assistir a la presentació tècnica del projecte, una taula rodona amb alcaldes i un debat sobre el futur del Pirineu amb representants de la construcció, l’hostaleria, el turisme, la indústria i el transport. Dalmau va defensar que "per la via dels fets i els acords es fa avançar el país" i va posar en valor el treball coordinat entre administracions. També va reivindicar els encàrrecs de gestió com a fórmula per desbloquejar projectes i executar-los "des de la proximitat" i el coneixement del territori.
Subscriu-te per seguir llegint
- Espectacular accident d'un camió que ha caigut per un marge a l'Eix Transversal a Sant Bartomeu del Grau
- S'escapa després d'atropellar una dona i una nena a la carretera del Pont de Vilomara de Manresa
- Trapero afirma que va ser el comandament present qui va ordenar llençar gas pebre el 15-O a Sants per protegir el bus de l’equip israelià que venia a Manresa
- Operen d'urgència un jove que tenia un obús de la Primera Guerra Mundial al recte
- Això és el que es queda Hisenda del pot que ha guanyat Rosa a ‘Pasapalabra’: més d’un milió d’euros
- La solsonina que treballa amb Urdangarín i Ferran Martínez en el 'coaching' esportiu
- Ferrocarrils ja va projectar als 80 un nou telefèric per pujar a Montserrat des de Monistrol
- Els Mossos s’enfilen a un camió en marxa a l'N-340 per evitar una tragèdia i salvar el conductor que havia patit un ictus