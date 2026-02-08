Guerra freda al Golf
L’Aràbia Saudita i els Emirats Àrabs Units mantenen una fèrria rivalitat a la regió, que es visualitza en els conflictes bèl·lics que assolen el Iemen, el Sudan i Somàlia. Els dos països petrolífers recolzen faccions contràries, enfrontades en el camp de batalla.
Les monarquies del golf Pèrsic tenen en comú una infrangible aliança amb els EUA, cosa que no impedeix que tinguin diferències entre si i que cadascú intenti defensar els seus interessos i projectar el seu poder i influència a la regió. Va quedar clar el 2017, quan una part van imposar un bloqueig total a Qatar, que va incloure el tancament de fronteres. Avui, els que s’enfronten són l’Aràbia Saudita i els Emirats Àrabs Units (EAU). El xoc es lliura fora del seu territori en una mena de guerra freda a la regió. Els escenaris de la batalla són el Iemen, el Sudan i Somàlia. Els tres països viuen guerres civils, tot i que això poc importa a Riad i a Abu Dhabi que, amb el seu intervencionisme, contribueixen a les crisis humanitàries més importants d’aquest segle.
En els tres conflictes, l’Aràbia Saudita i els EAU defensen faccions oposades. Els saudites aposten per estats forts que mantinguin la unitat territorial i que donin estabilitat a la regió. Busquen seguretat per protegir els seus interessos econòmics i geopolítics. Als emiratians, en canvi, els agrada treure profit de l’embolic. Donen suport militar a grups locals rebels, secessionistes en el cas del Iemen i Somàlia.
Al Iemen, un país devastat per més de 10 anys de guerra, les dues potències àrabs van liderar una coalició militar el 2015 per lluitar contra els houthis, la milícia xiïta aliada de l’Iran, que un any abans havia conquerit la capital, Sanà, i el nord-est del país. Avui els houthis continuen controlant el 30% del territori. La resta del país està sota el comandament de la coalició antihouthi Consell de Lideratge Presidencial (CLP), reconegut com el govern legítim per l’ONU. Una part dels seus membres defensen la unitat del país, com els saudites. L’altra, la secessió. Els separatistes formen el Consell de Transició del Sud (CTS), que compta amb el suport militar dels Emirats.
Amb el suport al CTS, Abu Dhabi busca tenir presència a les illes, els ports i altres enclavaments al mar Roig i el golf d’Aden, l’estratègic corredor marítim pel qual transita una bona part de les mercaderies del món. La tensió entre les dues monarquies –unides davant els houthis però rivals en el si del Govern– va pujar de to a finals de l’any passat, quan els milicians del CTS van llançar una ofensiva militar contra les províncies del sud-est, sota control llavors de les forces iemenites avalades pels saudites. Una de les províncies, Hadramaut, rica en petroli, comparteix 800 quilòmetres de frontera amb l’Aràbia Saudita. Riad no va trigar a reaccionar. Avions de combat van bombardejar material militar emiratià que anava destinat a les forces separatistes. Va ser el primer incident armat entre els dos països. Després de l’atac, els EAU van retirar els soldats que tenien desplegats al Iemen i el CTS es va dissoldre.
En el cas de Somàlia, els EAU mantenen fortes inversions en infraestructura i presencia a dues regions autònomes separatistes: Puntlàndia i Somalilàndia. Aquesta última, situada al nord-oest del país, funciona de facto com a Estat independent des de 1991. Recentment, Israel es va convertir en el primer país del món a reconèixer com a estat independent Somalilàndia, territori banyat per les aigües del golf d’Aden. En un punt de la costa es troba el port de Berbera, un estratègic enclavament que Tel-Aviv podria utilitzar com a centre logístic per a operacions a la regió.
La monarquia emiratiana manté molt bones relacions amb Israel. És dels pocs països àrabs que es van unir als Acords d’Abraham, cosa que no ha fet encara l’Aràbia Saudita. Mentre els EAU va mantenir un silenci còmplice davant la decisió de l’Estat jueu, els saudites la van condemnar i el Govern somali la va titllar d’"atac flagrant" a la seva integritat territorial. Com a resposta, el Govern de Mogadiscio va anul·lar tots els acords de seguretat i defensa firmats amb els Emirats.
Base de suport dels EAU
La província somali de Puntland, per la seva banda, serveix als EAU com a base de suport militar a una de les faccions en la guerra del Sudan. Una de les seves ciutats costaneres, Bosaso, és el punt d’arribada d’armament destinat als paramilitars de la Força de Suport Ràpid (RSF) del general Mohamed Dagalo. Des de fa gairebé tres anys, la RSF s’enfronta a l’exèrcit regular sudanès del general Abdel Fattah al-Burhan, aliat dels saudites. A Bosaso, els Emirats tenen una base militar i una caserna per a mercenaris de diferents països, entre els quals colombians, que combaten al costat de Dagalo. Empreses emiratianes s’encarreguen de buscar soldats a sou per combatre al Sudan. A canvi del suport militar, Abu Dhabi rep moltes tones d’or procedents de les riques mines que controlen les forces paramilitars. De fet, els EAU s’han convertit en un dels mercats d’or més importants del món.
L’emir dels EAU, Mohamed bin Zayed, va ser el principal valedor polític del príncep hereu saudita, Mohammed bin Salman, l’home fort del règim de Riad. Amics i rivals alhora en camps de batalla amb centenars de milers de morts. És molt poc probable que arribin a un enfrontament bèl·lic directe. En qualsevol cas, si així fos, estarien els EUA per impedir-ho.
