Els Comuns s’asseuran a negociar els pressupostos del 2026 amb el Govern. Admeten que no és còmode fer-ho enmig de la crisi de Rodalies i en un mes marcat per la vaga de maquinistes, professors i metges. Tot i així, la seva líder al Parlament creu que és necessari tenir nous comptes. | Jéssica Albiach
Jéssica Albiach: "El Govern ha de rehabilitar d’ofici pisos i sumar-los al parc protegit"
Júlia Regué
Acostuma a dir que aquests pressupostos poden ser els únics de la legislatura. ¿No negociaran els del 2027?
Som partidaris que Catalunya tingui pressupostos. Però això no significa un xec en blanc. Sempre estem disposats a negociar, però està clar que quan s’acosten conteses electorals és molt més difícil aconseguir arribar a acords. Per això és important que Catalunya en tingui, almenys, uns per al 2026 i que la gent els pugui sentir en el seu dia a dia.
La negociació es dona en un mes marcat per vagues. ¿Creu que la Generalitat està gestionant bé la conflictivitat social?
És un moment difícil, per a nosaltres tampoc és fàcil asseure’ns a negociar en aquest context, però no hem vingut a fer política només des de la crítica, sinó a mirar d’orientar les polítiques d’aquest Govern, que està instal·lat a buscar la calma i no a solucionar els problemes que necessiten accions contundents. Està costant moltíssim que el Govern compleixi els acords perquè impliquen conflictivitat amb els lobbies fons voltor i especuladors. Hem trigat un any a tenir les primeres sancions per vulnerar la llei d’habitatge. El Govern té massa por de la conflictivitat social.
Vostè ha dit que el Govern ha actuat "tard i malament» davant el caos de Rodalies. ¿Com hauria d’haver reaccionat?
La situació de Rodalies no és nova, però ara ha explotat en la seva màxima expressió. Són anys de desinversió, de falta d’execució, de prioritzar l’alta velocitat, de plantejar l’ampliació de l’aeroport, i no de com reforcem el tren que utilitza la majoria. Renfe i Adif no s’entenen, tenen la xarxa segrestada pels seus conflictes, han incomplert els acords i el Govern no ha sabut fer valer la seva autoritat. No ha tingut ni la primera ni l’última paraula, i ha comès errors garrafals de comunicació que han generat frustració i impotència. Ha trigat massa a oferir serveis alternatius i a fer-se fort davant el Govern.
¿Com es resol el col·lapse?
Necessitem que tots els equips de manteniment que hi ha de manera extraordinària es quedin permanentment, que la comunicació flueixi i sigui en temps real, doblar la xarxa d’autobusos interurbans perquè hi hagi més freqüències i places, i el Pacte Nacional pel Transport Públic amb experts, agents socials i econòmics, partits polítics, Govern i les plataformes d’usuaris, fent reunions per custodiar l’execució de les obres i la inversió.
Està en marxa el traspàs de Rodalies. ¿Vostè aspira que la nova empresa mixta deixi de dependre de Renfe com demanen alguns partits?
Cal aspirar al traspàs total; la separació de Renfe i Adif està fallant i genera més inconvenients que avantatges. Han d’assumir responsabilitats i valorarem demanar-les quan passi la crisi.
El seu partit és l’únic de l’oposició que no ha demanat la dimissió de Paneque. ¿Per què?
No ho descartem. On cal demanar dimissions sí o sí és a l’altre costat de l’Ebre. El que tinc clar és que s’està demostrant que no és funcional tenir una macroestructura com la de la Conselleria que governa actualment la consellera Paneque.
¿Habitatge hauria de ser una conselleria pròpia?
No és només la nostra prioritat principal, sinó que és la principal preocupació dels catalans. En matèria d’habitatge cal fer-ho tot i alhora. La necessitat és tal que, evidentment, soc partidària que Habitatge pugui ser una conselleria exclusiva.
¿S’estan posant d’acord amb la Generalitat sobre la manera com limitar la compra especulativa d’habitatge?
El Govern entén el problema i ens transmet que hi vol fer alguna cosa. Ja tenim un informe que diu que es pot fer i ara en tindrem un altre que esperem que vagi en la mateixa direcció.
S’han aprovat ja moltes mesures en matèria d’habitatge, però els ciutadans continuen tenint dificultats per poder pagar un pis i l’oferta no augmenta. ¿Què més cal fer?
Frenar el segrest de pisos en mans de grans propietaris i fons voltor. D’altra banda, el Govern ha de construir. Dels 1.200 milions d’inversió que reclamem, 300 són per construir. Però mentrestant, cal regular preus i reforçar les ajudes al lloguer, doblar-les, destinar 105 milions d’euros més i que arribin a un de cada cinc inquilins. També és important rehabilitar. Si anem construint, però tenim barris a Catalunya que cauen, no serveix.
Han reclamat duplicar la dotació de la llei de barris fins arribar als 400 milions d’euros anuals. ¿Ha de servir per accelerar la rehabilitació dels 150.000 edificis que van pactar?
Passar de 20 a 40 barris rehabilitats és una de les nostres condicions, però també és important, sobretot per a aquells municipis on els alcaldes, com per exemple Badalona, no es volen acollir a la llei de barris, quan tenen zones que estan en una situació d’infrahabitatge calamitós, que és la intervenció d’ofici del Govern, que ha de posar els diners en comptes de fer-ho les comunitats de veïns. L’edifici passaria després a formar part de la bossa d’habitatge protegit i quan una família el vulgui vendre, no podria fer-ho a qualsevol preu. Aquesta és la nostra proposta, cada any el Govern hauria de rehabilitar 20.000 habitatges.
¿Ha parlat amb Compromís i Més per Mallorca perquè avalin el nou finançament al Congrés?
Personalment no, però ho fan cada dia els meus companys al Congrés. Crec que s’hauria d’haver tingut certa sensibilitat i haver parlat amb altres forces polítiques per no haver-se’n d’assabentar pels mitjans de comunicació. És una qüestió de respecte i d’entendre que no es poden donar els teus vots per descomptat.
