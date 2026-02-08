Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L’exministre Jack Lang és investigat per la seva relació amb Epstein / - / AFP

El Periódico

París

La Fiscalia francesa ha obert una investigació preliminar contra l’influent exministre Jack Lang i la seva filla Caroline, després que apareguessin en els arxius publicats recentment del difunt delinqüent sexual Jeffrey Epstein.

Tots dos seran investigats per "blanqueig de capitals procedents d’un frau fiscal agreujat" a causa dels seus presumptes vincles financers amb el nord-americà. Mitjans francesos van assenyalar que Lang, que actualment dirigeix l’Institut del Món Àrab (IMA) a París, hauria sol·licitat fons o favors a Epstein. L’exministre ha negat tenir cap coneixement dels delictes del pederasta nord-americà.

L’actual ministre d’Exteriors, Jean-Noël Barrot, ha anunciat que Lang seria convocat aquest cap de setmana al ministeri. Des que es van conèixer els seus presumptes vincles amb Epstein creixen les crides perquè renunciï al càrrec que ocupa. "Els primers elements que emergeixen dels arxius són nous i extremadament greus" i requeriran que es faci un examen en profunditat, va afegir Barrot.

L’advocat Lang, Laurent Merlet, va assenyalar que la reunió amb Barrot tan sols és una trobada amb un superior. "L’objectiu és entendre la seva versió dels fets", va dir i va refusar la idea que els arxius provessin "llaços estrets d’amistat" entre Epstein i Lang.

El nom de la seva filla, Caroline, també apareix als arxius d’una empresa constituïda a l’estranger en copropietat amb Epstein. Productora de cine, va dimitir dilluns com a presidenta del Sindicat de Producció Independent. Mentrestant, el seu pare es va negar dimecres a renunciar al seu càrrec a l’IMA malgrat les pressions perquè dimitís. Lang va ser el gran director cultural a la França de les dècades de 1980 i 1990, creador d’esdeveniments com la Festa de la Música que van ajudar a consolidar-ne la popularitat.

