Terol existeix, i pot ser decisiu
La província emblema de l’Espanya Buidada reparteix el 21% dels diputats del Parlament aragonès malgrat tenir només el 10% del cens electoral. El somni del PP seria créixer prou perquè amb el suport d’una o diverses formacions minoritàries fos suficient i, així, fer el salt als ultres. Però no serà, ni de bon tros, un objectiu fàcil.
Jose Rico
El candidat del PP que es juga avui la presidència de l’Aragó, Jorge Azcón, ha mirat de treure’s de sobre la pressió de l’avançament electoral reconeixent obertament que no aconseguirà la majoria absoluta. En realitat, el tauler polític aragonès ho fa gairebé impossible, com ho demostra el fet que sigui l’única autonomia sense majories absolutes en 43 anys. La històrica fragmentació de les Corts regionals (a l’hemicicle sortint hi havia vuit partits) i la competència amb Vox complica molt la fita al PP. El somni d’Azcón seria créixer prou perquè amb el suport d’una o diverses formacions minoritàries fos suficient i, així, fer el salt als ultres. Però tampoc serà un objectiu gens fàcil en unes eleccions que poden decidir-se per quatre vots a la província emblema de l’Espanya Buidada: Terol.
Sempre que el PSOE no accepti ajudar el PP amb una abstenció, l’única alternativa d’Azcón per eludir Vox seria que la suma amb Aragó-Terol Existeix i el Partit Aragonès (PAR) arribés als 34 escons que brinden la majoria absoluta a les Corts aragoneses. Tant el CIS com la mitjana de totes les enquestes deixen aquesta suma en els 31 diputats, però l’enquesta del GESOP per a El Periódico de Aragón la feia pujar fins als 33. És veritat que aquests dos possibles socis arriben a les urnes amb males perspectives. El PAR, l’històric partit frontissa que va arribar a presidir la comunitat de 1987 a 1993, podria desaparèixer del Parlament autonòmic per primera vegada. I a Aragó-Terol Existeix, la marca que enarbora la bandera contra la despoblació, li ha sortit molta competència a la seva terra natal.
La batalla terolenca
El sistema electoral aragonès, reformat per unanimitat el 2022, atorga als 14 escons terolencs un valor molt preuat. L’explicació és senzilla: aquesta província reparteix el 21% dels diputats malgrat tenir només el 10% del cens electoral. En aquests comicis, en què votaran 1.036.321 aragonesos, s’adjudiquen 67 diputats: 35 a Saragossa, 18 a Osca i 14 a Terol. El cens saragossà representa el 73% del total, però només decideix el 52% de l’hemicicle. I els d’Osca elegeixen el 27% de les Corts amb només el 17% del cens. La conseqüència d’aquest biaix és que aconseguir un diputat a Saragossa requereix el triple de vots que a Terol. Amb unes 7.500 paperetes ja tens un escó a Terol, mentre que a Saragossa en necessites més de 21.500.
Fins a cinc dels vuit partits de les Corts es disputen els escons de Terol, cosa que explica que tres caps de llista (els de Vox, Aragó-Terol Existeix i el PAR) es presentin per aquesta circumscripció, i que hagi sigut el territori més visitat per les caravanes electorals. Si en molts feus el vot protesta contra el PP i el PSOE se sol concentrar en Vox, en aquesta província pot acabar en mans d’altres formacions en qüestió de poques paperetes.
L’Aragó ja no és Ohio
Per això la despoblació ha sigut un dels grans eixos de la campanya: dels 747 municipis de l’Aragó, n’hi ha 543 que tenen menys de 500 habitants i 204 que en tenen menys de 100. La densitat de població no arriba als 29 habitants per quilòmetre quadrat, enfront dels 97 de mitjana estatal. El pes del vot rural suavitza la influència de l’altra cara de la moneda: Saragossa. Més de la meitat de la població de l’Aragó viu a la capital i la seva anella metropolitana. Les últimes cites electorals reflecteixen una dretanització d’aquesta urbs, tradicionalment més progressista, que mesurarà bé la resistència o no del PSOE. Si s’acaba confirmant una nova patacada, aquesta vegada el cop també el rebria directament Pedro Sánchez, ja que la seva estratègia d’enviar els seus ministres a les autonòmiques començaria amb un revés.
Aragón es nuestro Ohio és el títol d’un llibre que un grup de politòlegs va publicar el 2015 per analitzar el comportament electoral d’Espanya. La conclusió era que, igual que Ohio sol clavar el resultat de les eleccions als Estats Units, l’Aragó era el termòmetre electoral espanyol. La incògnita actual és si manté aquesta condició una dècada després. Els politòlegs adverteixen que el context polític ha canviat molt (per exemple, hi ha menys bipartidisme i més abstenció) i no es poden fer les mateixes extrapolacions. Però uns o altres les faran. Segur.
