Turespaña està sota la lupa del Tribunal de Comptes
Ángeles Vázquez
Després de nomenar un delegat instructor per determinar si l’Agència Espanyola de Cooperació (AECID) va incórrer en responsabilitat comptable, el Tribunal de Comptes ha tornat a posar sota la lupa un altre organisme estatal. Es tracta de Turespaña, els comptes de la qual també seran revisats per l’òrgan fiscalitzador per determinar si la falta de control de les seves despeses és mereixedora de l’obertura d’un procediment sancionador o tot és correcte, tot i haver-se detectat 1.414 comptes sense justificació i ignorar-se l’estat de 369 més. El mateix Institut de Turisme d’Espanya admet retards d’anys i reconeix que el 2025 va aprovar despeses corresponents al 2001 i que d’altres, del 2014, encara estan pendents d’"aprovació o depuració".
La interlocutòria en què s’acorda traslladar a la secció d’enjudiciament perquè nomeni un delegat instructor es basa en els indicis de responsabilitat comptable apreciats pel fiscal a l’abril passat, després de saber-se la declaració sobre el compte general de l’Estat de l’exercici 2023. No obstant, la fiscalia va canviar el criteri i va proposar l’arxiu de les actuacions després d’estudiar les al·legacions presentades per l’organisme dependent del Ministeri d’Indústria i Turisme, al capdavant del qual hi ha Jordi Hereu, tot i que l’exercici que ha donat lloc a l’obertura de diligències correspon als seus antecessors, Héctor Gómez i Reyes Maroto.
La resolució, que ha pogut consultar EL PERIÓDICO, recull les explicacions de l’organisme, que diu haver comprovat "5.551 pagaments expedits entre el 2014 i el 2022" que estaven pendents d’"aprovació o depuració el 31 de desembre del 2023", i que "corresponen a 2.944 comptes de consignacions de despeses a justificar". Afegeix que "dels 7.208 lliuraments registrats entre l’1 de gener de 2001 i el 31 de desembre del 2023 pendents d’aprovació" a finals del 2023, "51 es refereixen al període entre el 2001 i el 2003" i van ser aprovats el 2025.
