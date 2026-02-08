Zapatero demana a Delcy Rodríguez una amnistia «tan àmplia com sigui possible»
L’expresident espanyol viatja a Caracas per afegir-se a la comissió que tramitarà l’alliberament dels opositors al règim que continuen presos
Abel Gilbert
L’expresident del Govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero ha trepitjat sòl veneçolà enmig del debat sobre el projecte de llei d’amnistia que promou el Govern veneçolà sorgit de la decapitació de Nicolás Maduro el 3 de gener per forces especials nord-americanes. Va demanar que la iniciativa sigui «tan àmplia com sigui possible» i que els temps de la seva posada en vigència «siguin ràpids» perquè és «un desig de la societat». La normativa «marcarà un abans i un després». Divendres es va reunir al Palau de Miraflores amb la «presidenta encarregada», Delcy Rodríguez, que no es va privar de celebrar la trobada a les xarxes socials.
Zapatero, que fa una dècada que media per a l’excarceració dels presos polítics, va aterrar a Caracas quan la qüestió de l’amnistia ocupa les discussions tant dins com fora de l’Assemblea Nacional (AN), on dimarts vinent hauria de ser finalment aprovada. La proposta ha sigut impulsada per la substituta de Maduro a instàncies dels EUA. El secretari d’Estat, Marco Rubio, l’havia inclosa en el full de ruta imprescindible i el Palau de Miraflores va posar en marxa els mecanismes per avançar en aquesta decisió. El tomb en el postmadurisme és tan sorprenent que fins i tot Jorge Rodríguez, germà de la mandatària provisional i la principal autoritat de l’AN, va visitar familiars de presos polítics que esperen novetats davant una unitat carcerària. Abans del 3 de gener no havia tingut mai una paraula d’empatia per a ells. Eren titllats de terroristes o conspiradors al servei de Washington. Però aquest cop es va permetre una abraçada amb una mare i va prometre: «Els traurem a tots».
Delcy i el seu germà van rebre Zapatero a la seu de l’Executiu en el marc d’una invitació del programa per a la convivència democràtica i la pau, que busca impulsar un procés de diàleg en aquest país sud-americà. «Tinc una relació de llarg abast, gairebé diària, amb Delcy Rodríguez, i hi tinc una gran confiança. La conec molt bé», va manifestar.
Zapatero s’integrarà a aquesta Comissió per la Convivència Democràtica i la Pau, que està directament associada amb la llei d’amnistia. La dirigeix el ministre de Cultura, Ernesto Villegas, amb qui també va tenir una conversa. El seu missatge públic va ser clar: ha vingut a ajudar en «tot el que li demanin» i que condueixi a la «reconciliació». Va destacar, però, que el diàleg s’ha de donar «entre les parts on hi ha hagut conflicte». De moment, l’organisme creat per la «presidenta encarregada» només ha sumat veus de l’oficialisme, que, en les circumstàncies actuals, han pogut fer un tomb retòric.
Mentre Zapatero tenia les primeres trobades amb opositors com ara el diputat Timoteo Zambrano, s’amplificava a la capital veneçolana la discussió sobre l’amplitud de l’amnistia. L’excap de Govern es va referir a l’«esperança certa» de «tots» els familiars de presos polítics.
Ball de xifres
Aquesta confiança no és completament compartida en alguns cercles, entre altres raons perquè encara es manté una distància considerable entre les xifres d’excarcerats que divulga el Govern interí –uns 800– i els casos comprovats per les oenagés, que arriben a la meitat. Amb aquest rerefons, l’esborrany de la normativa ja està en mans dels legisladors, que van aprovar la primera discussió a mà alçada però sense saber-ne els detalls. Curiosament, són els maduristes els més desconcertats perquè no havien imaginat mai formar part d’una escena política com aquesta.
Aquesta línia temporal inclou moments d’una enorme tensió com el fallit cop d’Estat contra Chávez, el 2002, l’extensa vaga petroliera de l’any següent, les protestes del 2004 i el 2007, així com els moments d’intensificació del conflicte que es van repetir a partir del 2014, quan Maduro va assumir la presidència: el 2017, el 2019, després de l’autoproclamació del diputat Juan Guaidó com a «president encarregat», amb l’aval del primer govern de Trump i, finalment, les mobilitzacions de finals de juliol del 2024 en rebuig de la reelecció de Maduro, sense que el Consell Nacional Electoral (CNE) presentés les actes escrutades. El mapa del conflicte no esmenta situacions menors o específiques. La llei exclou delictes com ara violacions greus dels drets humans, crims de lesa humanitat i crims de guerra.
D’acord amb el portal Efecto Cocuyo i amb el degà de la Facultat de Ciències Jurídiques i Polítiques de la Universitat Central de Veneçuela, Juan Carlos Apitz, hi ha aspectes de la proposta que haurien de ser dilucidats els dies que queden per a la seva promulgació. Apitz va celebrar la petició de perdó de Jorge Rodríguez. Va insistir, però, que «això ha d’estar en el contingut d’aquesta llei. Aquesta llei ha de demanar perdó als nostres presos polítics».
