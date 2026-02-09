Abascal reclama a Azcón un "canvi de polítiques" si vol el seu suport
El líder ultra, convençut que els ciutadans "volen més Vox", apunta a Castella i Lleó
Mariano Alonso Freire
A diferència del que va passar durant la nit electoral a Extremadura, aquest cop Vox sí que va felicitar el PP per la victòria i no va palesar des de l’inici la tensió que es palpa últimament entre tots dos partits. El candidat de Vox a l’Aragó, Alejandro Nolasco, va pregonar que aquest 8 de febrer "ha guanyat el sentit comú i s’ha demostrat que també a l’Aragó es vol el doble de Vox", en al·lusió al fet que la formació de Santiago Abascal ha passat de 7 a 14 parlamentaris.
Abascal, des de Madrid, va repetir aquesta mateixa idea i va avançar els plans que defensarà la seva formació política davant els futurs pactes. Encara més, va deixar clara la recepta que defensaran i qui pilotarà les negociacions. "Sobre què farem a l’Aragó, sobre quins són els nostres límits i sobre què és el que demanem, vull dir que aquestes preguntes ja s’han respost a Extremadura", va indicar Abascal, oblidant que les negociacions en aquesta comunitat estan ara mateix bloquejades.
"Vull dir amb tota claredat, tant al PP com als qui vulguin saber-ho, que, si el PP vol canviar de polítiques, pot comptar amb nosaltres. Però si el PP pretén continuar amb les mateixes polítiques que van fer que haguéssim d’abandonar els governs regionals, té el Partit Socialista", va sentenciar Abascal.
La següent cita
I, després de dos èxits electorals, ja va apuntar l’escenari següent: Castella i Lleó, on se celebraran comicis autonòmics el 15 de març. El líder de l’extrema dreta va elogiar l’"extraordinària feina" del seu candidat, Alejandro Nolasco, i va enaltir el seu resultat: "Aragó ha derrotat Pedro Sánchez, igual que Extremadura".
Abascal va presumir d’una campanya electoral en què, com sempre, es va implicar a fons i sobre el terreny, ja des de la precampanya, i en què, segons va dir en la seva breu al·locució des de la seu central del partit al carrer Bambú de Madrid, les seves files han "parlat dels problemes de la gent", de "les dificultats d’accedir a un habitatge", de "la sanitat col·lapsada i de les llistes d’espera", de "la immigració il·legal i de la inseguretat als carrers, dels problemes de les dones per caminar segures a la seva pròpia pàtria", dels "impostos abusius i de les infraestructures que s’enfonsen" i dels "joves, del seu exili a l’Aragó, i de la despoblació del món rural a Espanya".
Davant tot aquest escenari, segons el seu parer, "els aragonesos han donat una resposta clara; l’han donada al bipartidisme, que ha perdut set escons", just els que va guanyar, segons va remarcar, la seva pròpia formació. Abascal va presumir que l’èxit electoral del seu partit es va produir "contra tota la maquinària política i mediàtica del bipartidisme, utilitzada a fons amb campanyes absurdes, igual que a Extremadura". "Tot ha valgut contra Vox, però la resposta dels aragonesos ha sigut molt clara", va sentenciar.
En una sala sense banderes d’Aragó, Nolasco va celebrar els seus 117.347 vots. "Volem dir que ha guanyat el dir sí al sentit comú", va apel·lar als seus afiliats i simpatitzants en un cèntric hotel saragossà, informa David Chic. El resultat és, va dir, un "halo d’esperança verd a favor dels joves, l’habitatge, el camp i la baixada d’impostos".
