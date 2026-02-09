Alegría promet una oposició "responsable"
ALBERTO ARILLA
El PSOE aragonès va confirmar ahir una desfeta electoral que era un secret de domini públic després de les eleccions extremenyes i que Pilar Alegría no ha sigut capaç d’esmorteir, amb 18 escons que igualen el pitjor resultat històric de la formació a la comunitat, idèntic al de Javier Lambán el 2015 tot i que, aquella vegada, el ja difunt expresident va poder governar amb la CHA i el suport extern de Podem. Alegría, tot i això, no dimitirà i va assegurar que farà una oposició "seriosa i responsable a partir de demà".
En aquest sentit, va prometre als militants "no defraudar-los" i va anticipar que, en les pròximes autonòmiques, el PSOE serà "capaç de recuperar la confiança dels aragonesos". Abans, va dir, hi haurà una tasca d’"oposició seriosa, responsable i vigilant". Així mateix, va reivindicar en diverses ocasions que els socialistes són "l’alternativa progressista", en una nit electoral en què Podem va desaparèixer, IU va salvar els mobles i la Chunta Aragonesista va treure el seu millor resultat des del 2003 i va doblar els escons fins a sis.
Era, a més, la primera prova de foc per a l’estratègia electoral de Pedro Sánchez, amb la seva primera ministra (i, per acabar-ho d’adobar, portaveu) batent-se en uns comicis autonòmics. Una derrota que només contrasta amb el resultat del PP de Jorge Azcón.
