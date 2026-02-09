Alegría promet una oposició «responsable»

Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

ALBERTO ARILLA

Saragossa

El PSOE aragonès va confirmar ahir una desfeta electoral que era un secret de domini públic després de les eleccions extremenyes i que Pilar Alegría no ha sigut capaç d’esmorteir, amb 18 escons que igualen el pitjor resultat històric de la formació a la comunitat, idèntic al de Javier Lambán el 2015 tot i que, aquella vegada, el ja difunt expresident va poder governar amb la CHA i el suport extern de Podem. Alegría, tot i això, no dimitirà i va assegurar que farà una oposició "seriosa i responsable a partir de demà".

En aquest sentit, va prometre als militants "no defraudar-los" i va anticipar que, en les pròximes autonòmiques, el PSOE serà "capaç de recuperar la confiança dels aragonesos". Abans, va dir, hi haurà una tasca d’"oposició seriosa, responsable i vigilant". Així mateix, va reivindicar en diverses ocasions que els socialistes són "l’alternativa progressista", en una nit electoral en què Podem va desaparèixer, IU va salvar els mobles i la Chunta Aragonesista va treure el seu millor resultat des del 2003 i va doblar els escons fins a sis.

Era, a més, la primera prova de foc per a l’estratègia electoral de Pedro Sánchez, amb la seva primera ministra (i, per acabar-ho d’adobar, portaveu) batent-se en uns comicis autonòmics. Una derrota que només contrasta amb el resultat del PP de Jorge Azcón.

