El candidat popular celebra la victòria i evita l’autocrítica
SERGIO H. VALGAÑÓN
Jorge Azcón, candidat del PP a les eleccions d’Aragó en aquest 8F i segurament el pròxim president d’Aragó, va celebrar ahir a la nit la victòria del seu partit amb nul·la autocrítica. Els conservadors s’han deixat dos escons en aquest avenç electoral inèdit en la comunitat i queden amb 26, però com "l’únic partit que pot governar a l’Aragó". Azcón va aprofitar la compareixença davant centenars de militants per agreujar la ferida del PSOE, gran perdedor de la nit, i assegurar que aquests comicis marquen un rellotge per al Govern central: "Tic, tac, és el final del sanchisme".
"Els aragonesos han parlat amb un missatge inequívoc que és que el PP ha guanyat aquestes eleccions", va resumir Azcón, que va insistir que "la veritat de la nit" és la victòria dels populars. "Només hi ha un partit que pot dir que ha guanyat les eleccions", va insistir, tot i que va admetre part de la derrota: "Ens hauria agradat no perdre dos diputats, però és veritat que no hi ha un altre partit que hagi tingut aquests resultats".
Azcón va reiterar que "només el PP pot formar Govern per als quatre anys vinents". "És la primera vegada que el PP té la Presidència i que torna a tenir la Presidència d’Aragó", va recordar, remarcant que, amb el seu avenç electoral, ha complert la gesta que el PP es mantingui més d’un cicle electoral en el Pignatelli.
