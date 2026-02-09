La Chunta capitalitza el vot d’esquerres i el Par desapareix
CHA aconsegueix el seu millor resultat en dues dècades, Terol Existeix perd força, IU se salva i Podem surt de les Corts
CRISTINA GARCÍA / IVÁN TRIGO
Nit electoral amb els de casa. Amb el crit d’"Aragón Ye Nazion" i la bandera regional. I amb la il·lusió que cada vegada siguin més els que remen a favor d’Aragó. Chunta Aragonesista (CHA) va esclatar d’emoció després de conèixer el resultat: sis diputats, el doble dels que tenien fins ara, i un canvi de cicle. Amb els quatre parlamentaris a Saragossa i dos a Osca, CHA es converteix en l’únic partit d’esquerres que surt reforçat del primer avanç electoral en aquesta comunitat, marcat per l’auge vertiginós de Vox.
I tot i que la victòria d’aquestes eleccions ha sigut per a la dreta, i en concret per a la ultradreta, CHA ha capitalitzat el vot d’una esquerra en retrocés en la comunitat. El partit ha arribat als 63.875 vots, gairebé el doble dels obtinguts en les últimes eleccions autonòmiques, les de maig del 2023, quan en va obtenir 33.454. En percentatge, un 9,73% aquest 8F davant el 5,11% de fa tres anys. El seu millor resultat des del 2003
Terol Existeix, la coalició d’electors que va arribar al Congrés dels Diputats en les eleccions generals del 2019, va aconseguir dos escons a les Corts, un menys que el 2023. Així, es fa visible que el partit que portava per bandera la despoblació comença a perdre força. La pèrdua d’aquest seient se suma a un altre dels reptes fallits de l’agrupació, que aspirava a poder aconseguir un escó per la província de Saragossa. En paral·lel, IU-Sumar va confirmar que manté la seva representació al Parlament a costa de Podem, que desapareix de l’hemicicle.
Però un dels grans titulars de la jornada electoral va ser la desaparició de l’històric partit frontissa aragonès. Per primera vegada en la història de l’autonomisme, el PAR ja no formarà part de les pròximes Corts d’Aragó a l’haver perdut l’únic escó que van salvar fa tres anys. "No pensàvem que el cop fos així. Cal analitzar-ho", va reconèixer el candidat de la formació, Alberto Izquierdo.
I és que, amb més d’un 98% dels vots escrutats, el PAR amb prou feines aconseguia 8.161 vots, que són gairebé 6.000 menys que en les eleccions autonòmiques del 2023, que en aquella ocasió sí que es van celebrar juntament amb les municipals, circumstància que hauria beneficiat el Partit Aragonès, una formació que conserva múscul en alguns municipis, sobretot a la província de Terol.
I és que, per acabar-ho d’adobar, S’ha Acabat la Festa, la marca ultra de l’eurodiputat Alvise Pérez, va aconseguir en els comicis autonòmics d’ahir prop de 18.000 paperetes, més del doble que el PAR i més del triple que Podem. n
