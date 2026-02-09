Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Dimiteix el principal assessor de Starmer pel cas Epstein

Morgan McSweeney

Morgan McSweeney / 5

Lucas Font

Londres

Els vincles entre l’exambaixador britànic a Washington Peter Mandelson i el multimilionari pederasta Jeffrey Epstein han causat una important víctima política en l’equip del primer ministre Keir Starmer. El seu cap de Gabinet, Morgan McSweeney, va presentar ahir la dimissió després de diversos dies en el punt de mira pel paper que va exercir en el nomenament de Mandelson com a ambaixador el desembre del 2024. La caiguda de McSweeney, mà dreta de Starmer i home clau en el seu ascens al poder, pretén alleujar la pressió sobre el primer ministre i calmar els diputats laboristes que reclamen un canvi de rumb en el Govern.

El ja exassessor de Starmer ha acceptat la seva responsabilitat en el nomenament de Mandelson, considerat el seu mentor polític i amb qui mantenia una relació estreta des de feia anys. "La decisió de nomenar Peter Mandelson va ser errònia. Ha perjudicat el nostre partit, el nostre país i la confiança en la política en si mateixa", va assegurar McSweeney en un comunicat després de presentar la dimissió. "Quan se’m va consultar, vaig aconsellar al primer ministre que fes aquest nomenament i assumeixo tota la responsabilitat per aquest consell. En la vida pública, cal assumir la responsabilitat quan més importa, no només quan més convé. En aquestes circumstàncies, penso que el més honorable és fer un pas al costat".

McSweeney s’havia convertit en un dels col·laboradors més pròxims del primer ministre. Va tenir un paper clau en l’etapa com a cap de l’oposició i també en la campanya de les passades eleccions generals, en les quals el Partit Laborista va obtenir una aclaparadora victòria. El mateix Starmer va reconèixer aquest paper la setmana passada al Parlament, quan els partits de l’oposició ja li exigien el cap del seu responsable de Gabinet, i va assegurar que era una "part essencial de l’equip". L’augment de les pressions internes l’ha obligat a canviar de posició.

