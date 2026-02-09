Els socialistes accentuen la desfeta amb un nou càstig a l’Aragó
Sánchez queda castigat en un canvi de cicle després d’encadenar dues clatellades a les urnes i fracassar la seva aposta per promoure una ministra
Iván Gil
El PSOE va patir un nou càstig en les eleccions de l’Aragó, els segons comicis d’aquest cicle electoral d’autonòmiques, i es va enfonsar davant un desplaçament ideològic a la dreta que situa el PP i Vox amb un ampli marge de sis escons per sobre de la majoria absoluta. Els exigus 18 diputats arreplegats per Pilar Alegría, qui fins al mes de desembre s’asseia a la taula del Consell de Ministres del Govern de Pedro Sánchez, deixen els socialistes igualant el seu terra històric en aquesta comunitat el 2015.
La inestabilitat del Govern, amb una debilitat parlamentària cada vegada més gran, també es trasllada a una caiguda històrica dels seus suports que apuntala la tendència d’un canvi de cicle. A Extremadura, on es va inaugurar aquest cicle electoral, la clatellada del PSOE es va traduir en una caiguda de 10 escons i quatre punts. A l’Aragó són cinc escons per sota dels que tenia el PSOE i cinc punts percentuals menys.
A Ferraz s’aferren al fet que l’avanç electoral decretat per Jorge Azcón ha tingut com a conseqüència que el PP també perdi suports, al caure en dos diputats i guanyar les eleccions amb 26, i acabi "depenent més de Vox". Els d’Abascal dupliquen la representació fins als 14 diputats.
"Un mes de dansa per tornar a la casella de sortida i amb Vox més forta", retreien fonts socialistes per descarregar responsabilitats en la decisió dels populars d’avançar comicis. Un objectiu que han aconseguit, però a costa de perdre pes a favor de Vox i castigant Pedro Sánchez. El cap de l’Executiu es queda amb poc marge de maniobra per a la reacció des de la Moncloa i la confrontació a l’"onada ultra" es demostra vana.
Amb una campanya disruptiva centrada en actes de proximitat, sense grans mítings més enllà dels tres celebrats amb la presència de Pedro Sánchez, el PSOE aspirava a combatre la desmobilització dels seus per frenar la tendència de canvi de cicle iniciada en les extremenyes. De les limitades expectatives en donava compte que l’objectiu prioritari era salvar els mobles i allunyar-se del seu pitjor resultat històric. Finalment, el van igualar, cosa que aprofundeix la tendència negativa i visibilitza el seu desgast.
Tal com va passar en les extremenyes del 21 de desembre, la repercussió dels comicis a l’Aragó arriba al Govern, perquè encadena el PSOE a una pèrdua de suports en territoris que havien sigut feus socialistes. Uns resultats que, així mateix, posen en qüestió l’aposta personal de Pedro Sánchez per promoure en les federacions ministres candidats, assajada en aquests comicis amb l’exministra d’Educació i exportaveu del Govern, Pilar Alegría.
Suport a la continuïtat
Avui se celebrarà una executiva federal per analitzar els resultats, que la direcció del partit reconeix que han quedat lluny del que volien. "No és un bon resultat", diuen. A Ferraz miren d’encapsular la nova desfeta al·ludint a l’existència del vot dual per afirmar que pel que fa a les generals les seves sigles resisteixen més. Ho fan acompanyant la seva candidata, al contrari que el dimitit Miguel Ángel Gallardo, arrossegat per estar processat en el cas del germà del president del Govern, quan després de la seva desfeta van assenyalar que "el candidat tampoc hi ha ajudat". Alegría va aclarir qualsevol dubte sobre la seva continuïtat assumint l’encàrrec "des de demà mateix, de liderar l’oposició en aquesta comunitat".
Després de les primeres enquestes al tancament d’urnes, la direcció federal excusava Alegría perquè no ha tingut temps de consolidar-se, ja que va haver de deixar precipitadament el Govern per l’avançament electoral el 17 de desembre.
