Junta Directiva del PP
Feijóo apel·la a la «responsabilitat» de Vox: «No poden convertir-se en un mur, perquè jo no soc Sánchez»
Feijóo, davant la Junta Directiva Nacional del seu partit, va celebrar el resultat del PP a l’Aragó, malgrat dependre de Vox, i va destacar que els votants desitgen un govern de la dreta
Mariano Alonso Freire
El president del Partit Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, va dedicar l’última part del seu discurs d’aquest dilluns davant la Junta Directiva Nacional del seu partit –que va rebre amb crits de joia a l’entrada de Génova 13 el des d’ara mateix
– a apel·lar a Vox, tot i que sense anomenar Santiago Abascal. Feijóo va exigir «responsabilitat» a l’extrema dreta, li va demanar no confondre’s ni d’«adversaris» ni de «prioritats» i li va advertir: «No poden convertir-se en un mur, perquè no és el que els espanyols han votat, i perquè jo no soc Sánchez», va concloure.
El líder de l’oposició va clamar amb cert to sarcàstic contra la lectura del resultat de les eleccions autonòmiques celebrades aquest diumenge a Aragó com el d’una victòria amarga del PP, que perd vots i escons respecte al 2023 i que continua depenent, i més que mai, de Vox, el candidat del qual, Alejandro Nolasco, ja va ser vicepresident d’Azcón en l’efímer govern de coalició format fa tres anys. «Com sempre, sentirem de tot: sentirem que el que va guanyar no va guanyar, que el que no ho va fer sí que va guanyar, i que els que van perdre no van perdre tant… la veritat és que la desesperació porta aquestes coses, s’ha d’entendre. Però la realitat és molt senzilla: qualsevol partit polític firmaria un resultat com el nostre, però l’únic que ho ha aconseguit és el Partit Popular», va sentenciar, fortament ovacionat per l’òrgan del seu partit que reuneix tots els líders territorials.
«La gent ja no el suporta»
Segons la lectura que va fer davant dels seus, en l’habitual discurs en obert abans de la reunió a porta tancada, les eleccions d’Aragó, les primeres d’un trepidant primer semestre de l’any en què es faran també les de Castella i Lleó, el 15 de març, i més endavant les d’Andalusia, és triple. «No deixaven que Azcón governés i els aragonesos han dit que volen que governi», va asseverar Feijóo en primer lloc; en segon va assenyalar que el votant ha demanat «entendre’ns» i «no frustrar» la possibilitat d’un govern de la dreta, i el tercer i més rellevant punt a escala nacional: «La gent li ha dit a Sánchez que marxi».
Sobre això últim va tornar en diversos moments de la seva al·locució, de 20 minuts de durada, en termes més durs que mai contra el president del Govern, al qual fins i tot es va referir com «el llebrer de Paiporta», una expressió tan cara l’últim any a Abascal i els portaveus de Vox. «La gent ja no el suporta, ni a ell ni al seu Govern. I per això, jo em pregunto: ¿quants mastegots electorals necessita més per entendre-ho? ¿Quants pitjors resultats del socialisme li fan falta per reaccionar? ¿Quantes debacles més perquè se’n vagi? És que la seva supèrbia és tan majúscula, que no només s’agafa al Govern com a una taula de salvació, és que està allargant l’agonia política d’Espanya, és que ha decidit que tot el seu partit s’enfonsi amb ell, posant els seus per tot Espanya», amb referència a l’aposta pels ministres candidats, que amb Pilar Alegría, extitular d’Educació i antiga portaveu de l’Executiu, es posa en pràctica per primera vegada, i que més endavant seguirà a Andalusia amb l’encara vicepresidenta primera i titular d’Hisenda, María Jesús Montero.
Feijóo va alliçonar els seus per no abaixar gens ni mica la intensitat de la seva oposició al cap de l’Executiu, a tot just 48 hores de la compareixença de Pedro Sánchez aquest dimecres al ple del Congrés dels Diputats, per donar explicacions sobre la tragèdia ferroviària d’Adamuz (Còrdova). «Mai oblidarem que quan el president havia de comparèixer per 47 morts a les vies, van enviar el cap de l’oposició a informar d’una tragèdia, la dana, en la qual mai vaig tenir una sola competència, però els és igual», va assenyalar amb referència a la seva compareixença de la setmana passada en la comissió d’investigació a la Cambra baixa sobre les riuades a València.
- Troben una important quantitat d'aigua al subsòl de la Llacuna
- Una vintena d'evacuats i dos ferits en l'incendi d'un edifici al carrer de Santa Llúcia de Manresa
- «No vull subvencions, només vull que els polítics no em donin encara més feina»
- Doble operatiu de rescat amb helicòpter: un escalador a Montserrat i una esquiadora al Port del Comte
- Operen d'urgència un jove que tenia un obús de la Primera Guerra Mundial al recte
- Els dos curiosos projectes que es van arribar a estudiar per accedir a Montserrat
- La propietat del bloc 8 de Manresa demanava 450.000 euros per l'edifici i ara en vol 650.000
- Un mòbil a la sabata per copiar a l’examen de conduir: acaba denunciat a la Seu d’Urgell