Polèmica interna
ERC desautoritza Rufián una altra vegada i rebutja un front d’esquerres: «Ens presentarem amb les nostres sigles»
El partit li manté la confiança com a líder al Congrés i fins i tot compta que torni a ser candidat
Rufián (ERC) i Delgado (Més Madrid) faran un acte junts a Madrid en ple debat sobre el futur de l’esquerra
Rufián situa l’autodeterminació com a eix d’una aliança d’esquerres que ERC veu inviable
Quim Bertomeu
Les aigües tornen a baixar remogudes a ERC per Gabriel Rufián. La secretària general del partit, Elisenda Alamany, ha tornat a rebutjar aquest dilluns la proposta del seu líder al Congrés que en les pròximes eleccions generals es formi un front unitari de partits d’esquerres com a fórmula per intentar frenar l’auge de l’extrema dreta. Alamany ha sigut taxativa: «ERC es presentarà amb les sigles d’ERC».
No és la primera vegada que la direcció d’Oriol Junqueras rebutja aquesta idea i desautoritza el seu cap de files al Congrés. No obstant, aquest dilluns ho ha tornat fer perquè el cap de setmana va transcendir que Rufián celebrarà el 18 de febrer un acte amb el portaveu adjunt de Més Madrid a l’assemblea madrilenya, Emilio Delgado, sobre el futur de l’esquerra. Aquest acte ha ressuscitat la sensació que Rufián vol anar fins al final amb la seva proposta.
Alamany ha descartat per complet qualsevol altre escenari que no sigui que ERC es presenti a les generals amb la seva pròpia llista i amb la seva marca que, segons ha recordat, té «95 anys d’història». «El millor antídot per frenar la dreta i l’extrema dreta és apostar per un projecte d’esquerra nacional arrelada al nostre país –Catalunya– i no decidit des de Madrid», ha dit Alemany. El rebuig de compartir fórmula electoral amb altres partits és clar.
Malgrat la desautorització, ERC no es planteja amonestar Rufián ni canviar el seu rol al Congrés. Alamany fins i tot ha contemplat que torni a ser el candidat en les pròximes eleccions generals. «Si ell vol ser candidat, ho serà, i en té moltes ganes», ha conclòs.
La proposta de Rufián
Fa temps que Rufián alimenta la idea que els partits a l’esquerra del PSOE haurien de teixir un front comú de cara a les pròximes eleccions generals. El seu temor és que, si tota aquesta constel·lació de formacions es presenten per separat, com fins ara, el vot que rebin es dispersarà i serà impossible frenar l’auge de Vox. Una enquesta recent d’EL PERIÓDICO va detectar que la idea té adeptes.
La seva proposta parteix d’una premissa i és les males perspectives que té l’esquerra per a les pròximes generals. Ja en les últimes generals del 2023, el PSOE va aglutinar el vot de l’elector mitjà que tenia por d’un govern del PP-Vox i això va fer patir electoralment formacions com ERC. Els republicans van perdre sis escons. A Catalunya la CUP es va quedar sense representació i Sumar, en el conjunt d’Espanya, va baixar respecte als resultats que va obtenir Podem el 2019.
Creure que el feixisme s’aturarà a la frontera de la teva seu o de la teva nació perquè vota diferent és màgia negligent
El que planteja Rufián, doncs, és un front electoral d’esquerres que pugui entaular dues batalles alhora: intentar plantar cara a l’auge de Vox amb una proposta atractiva i, alhora, evitar una sagnia de vot útil progressista al PSOE, que es tornarà a presentar com l’únic partit capaç de frenar la dreta. El líder d’ERC al Congrés sap a hores d’ara que la seva proposta no té suports per tirar endavant, però no afluixa. Aquest dimarts, a través d’X, ha exposat que «qui no vegi que s’ha de fer alguna cosa, o no veu bé o ja li va bé que no n’hi hagi». «¿No val la pena intentar fer alguna cosa diferent per frenar-ho? Jo només dic una cosa que n’hi ha prou amb estar al carrer cinc minuts per escoltar», ha dit.
Del seu missatge també es pot interpretar algun dard fins i tot cap al seu propi partit. «El que ve no s’atura amb sigles, s’atura amb pobles», ha continuat. «Creure que el feixisme s’aturarà a la frontera de la teva seu o de la teva nació perquè vota diferent és màgia negligent», ha conclòs.
Malestar en el partit
La proposta de Rufián arriba en un moment ambivalent per al líder d’ERC a Madrid. D’una banda, gaudeix d’un alt grau de popularitat en el conjunt d’Espanya. Les seves intervencions al Congrés es fan virals i les enquestes el deixen com un polític valorat. En canvi, dins de les fronteres del seu partit, la seva popularitat ha anat a la baixa. Alguns companys de formació han expressat en públic el seu malestar per insistir en la idea del front d’esquerres.
L’exdiputat al Parlament Jose Rodríguez ha criticat a X que Rufián vol fer «el salt al seu propi partit» per «preparar el seu següent pas en la política». Per a l’exdiputat Jordi Orobitg, la proposta no va enlloc perquè «no se la creu ningú» a Catalunya. El principal suport de Rufián és el seu antic company al Congrés, Joan Tardà, que ja ha aplaudit l’intent infatigable del seu amic de «buscar aliances amb les esquerres dels pobles de l’Estat».
