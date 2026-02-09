L’Aragó, camp de proves
Rosa Paz
Si el que pretenia el president de l’Aragó, Jorge Azcón, quan va decidir anticipar les eleccions aragoneses era enfonsar el PSOE, llavors es podria afirmar que ha guanyat. No només perquè el PP és la força més votada; també perquè hauria arribat a l’objectiu deixant els socialistes de Pilar Alegría amb cinc escons menys. Però si el que buscava, com va explicar en el moment de la convocatòria, era obtenir prou majoria per poder governar amb les mans lliures, llavors ha perdut clarament l’aposta.
Perquè si al desembre, quan va cridar a les urnes, no volia pactar amb els set diputats de Vox, ara haurà de fer-ho tant sí com no amb el partit de Santiago Abascal, que ha duplicat el nombre d’escons. Es podria dir que ha fet un bon poti-poti. I no només perquè no li quedarà altre remei que pactar amb la ultradreta, com els passa als seus correligionaris extremenys, sinó perquè els populars tampoc s’han mantingut gaire ferms després d’aconseguir només 26 escons, dos menys dels que tenien.
Sens dubte, també s’ha demostrat equivocada la decisió de Pedro Sánchez de col·locar els ministres al capdavant de les candidatures autonòmiques. Alegría, portaveu de l’Executiu fins fa tan sols dos mesos, ha sigut la primera a patir el càstig dels votants, que, pel que sembla, han penalitzat més les polítiques estatals, en particular la proposta de finançament autonòmic que a l’Aragó desperta sentiments de greuge, que no pas la mateixa personalitat de la candidata. El pla de Sánchez ja no té marxa enrere, almenys per a les eleccions andaluses, on la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, serà cap de llista i podria ser arrossegada per Moreno Bonilla. Pot ser que l’Aragó no sigui el nostre Ohio, aquell territori dels Estats Units en què els resultats prediuen quin partit arribarà a la Casa Blanca, però sí que es perfila com un camp de proves que aporta indicis sobre el futur electoral d’Espanya, amb un PP moix, l’esquerra molt debilitada i la ultradreta a l’alça.
