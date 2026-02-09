El PP apel·la a la capacitat d’Azcón per dialogar i poder formar govern
Els populars guanyen amb menys escons i suport que fa tres anys i depenen més que mai de Vox, que es farà valer
Mariano Alonso Freire
El Partit Popular (PP) va celebrar una altra victòria agredolça en una comunitat autònoma, com al desembre a Extremadura, però aquesta vegada amb un gust molt més amarg. Si l’ara presidenta en funcions extremenya, María Guardiola, va pujar en percentatge de vots i en nombre d’escons respecte al 2023 i va augmentar d’una manera molt considerable l’avantatge sobre el PSOE, però no va poder resoldre l’enorme dependència de Vox, aquesta vegada Jorge Azcón, que també va avançar les eleccions davant la falta d’acord pressupostari, no pot presumir del mateix.
Guanya les eleccions, sí, però amb menys escons (en perd dos i passa de 28 a 26 representants a les Corts d’Aragó) i percentatge de suport que en els comicis de fa tres anys, fet que, a més del gran resultat que torna a collir Vox, liderat pel qui va ser el seu vicepresident, Alejandro Nolasco, va deixar una nit difícil a Génova, on Alberto Núñez Feijóo va seguir l’escrutini amb la direcció del PP. L’extrema dreta dobla la representació, de 7 a 14 escons, i es consolida el seu suport, en un altre territori, molt per sobre del 15% dels sufragis, que fins fa ben poc semblava impensable que arribés a tenir.
I això, no cal dir, li atorga totes les cartes negociadores en l’inici d’un vertiginós cicle electoral que ha tingut a Extremadura i Aragó les seves dues primeres etapes, però que sense gairebé descans seguirà el 15 de març a Castella i Lleó i més endavant, probablement al juny, a Andalusia, dues autonomies més on el PP sortirà a defensar el govern regional.
Avui, com ja és habitual, Feijóo reunirà al 13 de Génova a la Junta Directiva Nacional, l’òrgan que aplega tots els líders territorials i, tot i que Azcón serà rebut amb crits de joia i aplaudiments, com va passar amb Guardiola el 22 de desembre, la digestió del resultat anirà per dins.
Lluita de blocs
A Génova, malgrat tot, no van trigar a agafar-se a un argument que possiblement es repetirà fins a l’extenuació els dies vinents, el que diu que la disputa en la política espanyola ja no és entre partits, sinó entre blocs i que, mirat així el resultat, és, com va ser el d’Extremadura, el d’una clara victòria de la dreta davant l’esquerra, i en aquest cas, a més, contra Pilar Alegría, que fins fa poc era ministra i portaveu del Govern de Pedro Sánchez. "La lluita entre partits ja la vam guanyar el 2023", expliquen gràficament fonts dels populars, amb referència a les eleccions generals de juliol d’aquell any que Feijóo va guanyar a Sánchez, però que no va impedir que el líder del PSOE continués a la Moncloa.
El secretari general dels populars, Miguel Tellado, va comparèixer a la sala de premsa de la seu central de la formació passades les deu del vespre, poc després que a les xarxes socials el PP presumís d’haver guanyat a l’Aragó com en moltes altres cites electorals (incloses les generals del 2023) per incidir en el mateix missatge i decretar "l’enfonsament de Sánchez" i fins i tot del sanchisme sencer.
Tellado va parlar d’un Govern aragonès "liderat pel PP", una fórmula que obre la porta a la coalició amb Vox. El número dos de Feijóo va assenyalar que "¿caldrà entendre’s amb forces polítiques a les Corts d’Aragó? Per descomptat, hi estem acostumats i estic segur que amb la capacitat de diàleg de Jorge Azcón sabrà anteposar els interessos d’Aragó per donar a aquesta comunitat un Govern estable", va concloure.
Tellado va subratllar gairebé més els demèrits del seu principal adversari que no pas els mèrits propis, va destacar que el PP obté més escons que "tota l’esquerra junta" i que Alegría va perdre amb "el pitjor resultat del PSOE en la seva història". I va afegir: "El resultat és el reflex del que pensa tot Espanya, que està tipa de Sánchez i dels seus portaveus i de les seves mentides, i desitja una alternativa liderada pel PP".
