Un PP a la baixa guanya a l’Aragó mentre el PSOE rep un altre cop
Azcón fracassa en l‘intent de poder alliberar-se de la ultradreta i d’acostar-se a la majoria absoluta per governar la comunitat / Els socialistes pateixen un daltabaix amb Alegría al capdavant, i Podem i el PAR desapareixen de l’hemicicle
LAURA CARNICERO
El PP de Jorge Azcón ha tornat a guanyar les eleccions a l’Aragó però perdent escons respecte al 2023, de manera que aquest envit de l’avenç electoral no ha servit al president aragonès per complir els seus objectius. Azcón volia acostar-se a la majoria absoluta per dependre menys de Vox, però les urnes han dit el contrari.
Els populars són la força més votada en aquest avenç electoral històric a la comunitat, però el segon assaig del PP en l’àmbit nacional per marcar el pas electoral aquest any ple de comicis autonòmics no ha acabat amb un triomf sense pal·liatius, sinó amb la constatació que els conservadors depenen més de la ultradreta de Vox. I, a més, contra tot pronòstic, han perdut suports i perden pel camí dos diputats, un per Osca i un altre per Saragossa. Els d’Alejandro Nolasco (Vox) dupliquen els escons al Parlament aragonès i es converteixen en el partit que més puja des del 2023. Es col·loquen com a tercera força, amb 14 diputats pels set que tenien abans.
Sense gens d’autocrítica
Malgrat el triomf amb peròs del PP, el president aragonès va evitar tota autocrítica i va destacar, davant els seus, que "el PP és el guanyador de les eleccions" i que "això significa que només el PP pot formar govern per als pròxims quatre anys". Entre crits de "¡president!", Azcón va recordar que és el primer cop que un president del PP repeteix en el càrrec, tot i que sigui mitjançant el primer avenç electoral de la història.
En un discurs sense referències a Vox, Azcón va burxar a la ferida del PSOE, "que ha tret el pitjor resultat de la seva història". I no va faltar, tampoc en el seu discurs, el missatge en clau nacional: "Des d’Aragó diem tic-tac, tic-tac. El sanchisme s’acaba", va celebrar gairebé més que la seva pròpia victòria el president aragonès.
El resultat del PSOE amb Pilar Alegría com a candidata se situa entre els pitjors de la seva història. Iguala el mínim electoral dels socialistes que va aconseguir l’expresident Javier Lambán, en ple ascens meteòric de Podem, el 2015. La tendència que marcaven els sondejos es va complir, i l’exministra portaveu del Govern de Pedro Sánchez no va poder capgirar unes enquestes que detectaven el mal moment del partit en l’àmbit nacional. Amb 18 diputats, el PSOE perd 5 diputats respecte al 2023.
Els escàndols de corrupció i de masclisme que han afectat la formació progressista durant els últims temps no han pogut contrarestar-se amb una campanya marcada per la proximitat de la candidata i el recorregut del territori de nord a sud. Després de la patacada dels socialistes a Extremadura, la història es repeteix tot i que la candidata era de les més conegudes en aquestes eleccions autonòmiques entre els electors. Allà, el candidat va perdre 10 escons. Aquí, Alegría queda en el mínim electoral del partit. "Des de demà mateix liderarem l’oposició", va expressar Alegría.
El vencedor de la nit, fins i tot sense guanyar les eleccions, va ser la ultradreta de Vox. Els de Santiago Abascal, que es va bolcar en la campanya electoral aragonesa mirant d’inocular aspectes nacionals a aquestes votacions, van aconseguir el seu objectiu de convertir-se en més determinants per al PP a l’hora de conformar govern. En aquesta nova legislatura tindran 14 parlamentaris.
Si fa dos anys i mig amb 7 diputats, la ultradreta va acabar entrant al Govern amb una vicepresidència i un conseller, i van tenir també la presidència de les Corts, gairebé es dona per fet que ara demanarà més quan comencin les negociacions amb el PP, amb què les relacions estan trencades a l’Aragó des de fa més d’un any i mig.
A l’esquerra, el gran guanyador ha sigut Chunta Aragonesista. La formació liderada per Jorge Pueyo ha millorat amb claredat els resultats, per convertir-se en el partit que més ha crescut a l’esquerra del PSOE i que ha capitalitzat, també, una part del descontentament dels votants socialistes. CHA aconsegueix un dels seus millors resultats al segle XXI; de fet, el millor des que el 2003 van obtenir 9 diputats amb Chesús Bernal. El llenguatge fresc i directe per mitjà de les xarxes socials ha donat fruits.
Podem i IU, fora
Com assenyalaven les enquestes, Podem Aragó quedarà sense representació en aquesta legislatura. La formació morada no va aconseguir captar els vots per poder mantenir l’escó que va obtenir el 2023 i aquí es posa punt final una trajectòria que va començar el 2015. Les tensions internes i la dificultat de la formació, que ha estat liderada per una gestora fins dos mesos abans de la convocatòria electoral, han marcat l’evolució del partit. La seva candidata, María Goikoetxea, no tindrà presència al Parlament aragonès.
A EU-Moviment Sumar, la seva candidata, Marta Abengochea ha salvat el diputat, gairebé in extremis. Durant una bona part de l’escrutini, la formació d’esquerres no apareixia al Parlament aragonès però el vot més urbà li ha donat l’entrada a l’hemicicle. En una campanya marcada per la diversitat de forces a l’esquerra del PSOE, els resultats a les urnes han demostrat que l’elector d’esquerres ha optat, prioritàriament, per Chunta Aragonesista.
Aragó-Terol Existeix queda, finalment, amb dos diputats. El projecte de l’Espanya Buidada perd un parlamentari a les Corts d’Aragó i deixarà de tenir, en principi, grup parlamentari propi. El partit només aguanta a la província de Terol i queda lluny d’aconseguir un representant per la província de Saragossa o Osca.
