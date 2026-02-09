Eleccions a Aragó
El PSOE no fa cap autocrítica després de la seva patacada a l’Aragó i consagra Pilar Alegría com a líder regional
Ferraz defensa l’estratègia d’enviar els ministres com a candidats autonòmics malgrat el fracàs d’Aragó: «El PSOE porta als territoris les millors cartes que tenim»
La portaveu socialista acusa Feijóo de «donar de menjar i beure al gremlin de Vox», Santiago Abascal, «amb la qual cosa aconsegueix que es multipliqui»
Luis Ángel Sanz
El
no ha fet cap autocrítica pel seu pèssim resultat en les després de l’Executiva del partit que aquest dilluns ha presidit
A la portaveu de la direcció socialista, Montse Mínguez, li han preguntat diverses vegades en roda de premsa per la responsabilitat del Partit Socialista en la seva patacada electoral –els socialistes han perdut gairebé 40.000 vots, més de cinc punts percentuals i cinc escons–, però ella ha donat tota la culpa al Partit Popular i al president regional, Jorge Azcón, per convocar eleccions anticipadament.
Mínguez només ha reiterat que la candidata,
«ha tingut poc temps» per fer campanya, precisament perquè l’avançament electoral al desembre la va agafar encara asseguda al Consell de Ministres. I ha atribuït els mals resultats a la «campanya d’assetjament i demolició personal» del PP i de Vox, els quals ha equiparat. Uns atacs a què ha contestat amb «una campanya neta, propositiva, de la utilitat de la política», ha assegurat.
De fet, la portaveu socialista ha enaltit l’exministra portaveu del Govern fins fa dos mesos i ha lloat emfàticament el seu lideratge i la seva capacitat per començar a construir des de l’oposició una alternativa de Govern a l’Aragó, i ha descartat absolutament que dimiteixi o la rellevin, com ja avisaven des de fa temps a la Moncloa i a Ferraz: «Això és una cursa de fons i tenim la millor candidata, que construirà un projecte des de l’oposició amb política útil, propositiva i constructiva».
De fet, al PSOE no descarten una repetició electoral a Extremadura o a Aragó en el cas que el PP i Vox –molt enfrontats a Aragó i a escala nacional– no aconseguissin pactar una majoria d’investidura.
El d’Aragó ha sigut el primer test de l’estratègia de Pedro Sánchez d’enviar els seus propis ministres com a candidats en les comunitats autònomes i s’ha saldat amb un sonor fracàs. Tot i així, el PSOE ho atribueix exclusivament a la falta de temps de la candidata per explicar la seva alternativa i a la campanya d’assetjament a què, diuen, s’ha hagut d’enfrontar. Per apaivagar les possibles veus crítiques amb l’estratègia del líder del PSOE, Mínguez ha assegurat que els lideratges autonòmics del partit «es construeixen des del territori» i es construeixen també «des del Consell de Ministres». «Aquest és un partit que escolta els territoris i els porta les millors cartes i avals que tenim, com ha demostrat amb escreix Pilar Alegría», ha afegit.
Montse Mínguez ha assegurat fent broma que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, «ha donat de menjar i beure al gremlin de Vox», amb referència a Santiago Abascal, amb la qual cosa «ha aconseguit que es multipliqui». Segons la seva opinió, l’estratègia de Feijóo i d’Azcón ha «ha sigut un autèntic fracàs» perquè el baró popular va convocar eleccions per dependre menys de Vox i ha acabat perdent vots i escons». «El PP és el perdedor polític d’aquests comicis. Cada vegada que avancen eleccions, perden suport i el guanya Vox», ha reblat.
La portaveu socialista ha donat per descartat que el PSOE pugui facilitar la investidura de Jorge Azcón perquè no depengui de l’extrema dreta i ho ha basat en el fet que el president aragonès ja va rebutjar parlar amb els socialistes per tirar endavant els pressupostos d’aquesta comunitat i evitar aquesta convocatòria electoral.
