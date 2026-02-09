El socialista António Seguro aconsegueix una contundent victòria a Portugal
El candidat del PSP obté un 67% dels vots i frena l’extrema dreta d’André Ventura (33%) / "El poble portuguès ha demostrat que té un lligam amb la democràcia", va assenyalar el guanyador
María Mondéjar
El candidat del Partit Socialista portuguès, el professor universitari António José Martins Seguro, va frenar ahir en sec les aspiracions del populista de dretes André Ventura i es va imposar folgadament en la segona volta de les eleccions presidencials. Segons l’escrutini al 90%, Seguro va obtenir el 67% dels vots, el doble que el seu rival del partit Chega (33%), de manera que amb tota seguretat serà el substitut de l’actual president, Marcelo Rebelo de Sousa.
Seguro va aconseguir ahir un resultat fins i tot millor que el que va obtenir l’històric socialista Mário Soares el 1991. I es va imposar amb gran marge a les grans ciutats: Lisboa, Porto, Setúbal, Coïmbra... "El poble portuguès és excel·lent i ha demostrat un lligam enorme a la democràcia", va dir ahir el guanyador d’uns comicis que es van celebrar encara sota l’impacte d’una cadena de borrasques que sacseja al país lusità des de fa setmanes.
Malgrat el modest paper que exerceix el cap de l’Estat al país, les votacions presidencials han pres una rellevància política majúscula perquè són considerades com un dic davant l’avenç de Chega, el partit ultraconservador liderat per André Ventura. Per primera vegada des de la Revolució dels Clavells, que va posar fi a la dictadura d’António de Oliveira Salazar, un representant de l’extrema dreta es podia convertir en inquilí del Palau de Belém. Però no ha sigut així.
L’opció moderada
Precisament, per frenar aquesta derivada, Seguro es va postular com l’opció moderada de cara a la segona ronda de les votacions, a la recerca d’uns suports que no van trigar a arribar. Tant forces progressistes com figures importants de la dreta tradicional van anunciar llavors el suport al socialista, que va advocar per una candidatura institucional, centrada en la defensa de la sanitat pública i lluny de les referències al seu passat al capdavant del Partit Socialista.
Enfront del cèrcol polític sobre l’extrema dreta, Ventura s’ha autoproclamat com l’opció "antisistema" que s’oposa a les forces que es giren contra ell i el seu partit. En els discursos crida a "netejar" el país i "posar-hi ordre", i centra els seus atacs als gitanos i els immigrants. Defensor de la dictadura, Ventura ha arribat a dir que Portugal "necessita tres Salazars".
Malgrat presentar-se com a candidat a la presidència, Ventura té en realitat els ulls posats a ser el primer ministre de Portugal. Per això, no s’agafa aquesta derrota amb tanta amargor com seria d’esperar, ja que la considera la fita d’"un moviment polític com no s’havia vist mai".
Marcades pel temporal
La segona volta de les eleccions presidencials va estar marcada, però, per la tragèdia que va deixar el pas del temporal de pluges, en especial al sud del país. La borrasca Leonardo va forçar l’evacuació de desenes de localitats que ja havien patit els estralls del temporal Kristin. Les intenses pluges i els forts vents van arrasar habitatges, cultius i fàbriques, van provocar el desbordament del Duero en diverses localitats i van portar les autoritats a activar l’estat de calamitat en 68 municipis.
La tràgica situació derivada del temporal es va colar de ple en la campanya electoral en els discursos dels candidats i en la cobertura mediàtica, però també com una realitat que va obligar a ajornar una setmana la votació almenys en tres municipis. A la població d’Alcácer do Sal (Alentejo), inundada des de fa dues setmanes, les autoritats van decidir posposar la votació, i també ho han fet a Golega i Arruda dos Vinhos.
Com a conseqüència directa del temporal, van morir almenys vuit persones, en van resultar ferides milers i n’hi ha unes 100.000 que encara no tenen llum. El Govern, que xifra les pèrdues en més de 4.000 milions d’euros, està sent àmpliament qüestionat per la gestió que fa de la crisi.
