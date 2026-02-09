El triomf de la moderació en temps convulsos
Laura Puig
António José Seguro va arribar a les eleccions sense els escarafalls ni l’escenificació que s’han convertit en una cosa comuna en la política d’aquests temps convulsos. El candidat del Partit Socialista per presidir Portugal s’enfrontava en la segona volta de les eleccions al populista d’extrema dreta André Ventura, la seva antítesi en fons i forma. I Seguro també va arribar fins a les urnes d’una forma insospitada, retirat fins fa uns mesos de la política des que l’octubre del 2014 perdés unes primàries davant l’avui president del Consell Europeu, António Costa.
La seva candidatura a les presidencials no va aglutinar al principi simpaties generalitzades en el si del Partit Socialista, que va trigar quatre mesos a traslladar-li el suport explícitament. La majoria dels atacs que va rebre dels seus correligionaris van ser per la seva discreció, una cosa que els portuguesos sembla que aprecien, segons mostren els sondejos. Després de guanyar la primera volta dels comicis el 18 de gener amb el 31,11% dels vots, davant el 23,52% de Ventura, els sondejos ja li donaven una victòria contundent per a la segona volta, cosa que finalment es va acabar complint.
"És clar que André Ventura és un risc per a la democràcia", va repetir Seguro durant tota la campanya sobre el seu adversari, a qui també va acusar d’enfrontar els portuguesos. Per contra, el socialista va prometre que seria un president "equidistant" dels partits i que respectarà la lleialtat institucional.
