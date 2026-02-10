Indicis contra Andreu. «Preocupació»
Carles III, disposat a col·laborar amb la policia
El Periódico
El rei Carles III d’Anglaterra s’ha mostrat disposat a col·laborar amb la policia en cas que obri una investigació formal contra el seu germà Andreu, pels seus vincles amb el pederasta Jeffrey Epstein. Buckingham ha confirmat la voluntat del monarca després que la policia de Thames Valley hagi anunciat que està estudiant indicis, revelats en els últims dies, que apunten que l’expríncep va compartir informació confidencial amb Epstein durant la seva etapa com a enviat comercial del Regne Unit, càrrec que va ocupar entre el 2001 i el 2011. Entre aquests documents hi hauria informes sobre visites oficials i oportunitats de negoci en diversos països asiàtics.
El monarca ha volgut deixar clara la seva posició, malgrat que els agents no han contactat amb la casa reial. "El Rei ha deixat clar, amb paraules i amb accions sense precedents, la seva profunda preocupació per les acusacions que continuen sortint a la llum respecte a la conducta del senyor [Andreu] Mountbatten-Windsor", han assegurat portaveus del palau aquest dilluns a través d’un comunicat. "Si bé les acusacions específiques en qüestió han de ser abordades pel senyor Mountbatten-Windsor, si la policia de Thames Valley es posa en contacte amb nosaltres, estem disposats a donar-los el nostre recolzament, com és d’esperar", afegeix la nota.
Organitzacions antimonàrquiques han denunciat les suposades pràctiques il·legals d’Andreu, cosa que ha portat els agents a estudiar la possibilitat d’obrir una investigació formal contra ell.
