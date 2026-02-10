La clatellada de Podem obliga a replantejar la seva política d’aliances
La formació morada ha rebutjat fins ara la coalició amb IU i Sumar a Andalusia
Ana Cabanillas
Podem va rebre diumenge a l’Aragó un cop dur que obligarà a replantejar l’estratègia en la resta de cites electorals. El partit havia desplegat tota la seva maquinària de campanya, amb una desena d’actes de les exministres Irene Montero i Ione Belarra i l’aparició estel·lar de l’exvicepresident Pablo Iglesias en un míting.
Però ni tan sols l’artilleria pesant va aconseguir evitar la desaparició parlamentària de Podem, que va aconseguir una mica més de 6.200 vots, per sota de l’1% i va quedar fora de les Corts d’Aragó. S’ha Acabat la Festa, el partit d’Alvise Pérez, va triplicar els seus suports. Un suspens en tota regla per a Podem en el seu primer examen electoral en solitari en aquest cicle electoral, i uns resultats que portaran a replantejar la seva estratègia de cara a pròxims comicis, amb la vista posada a Andalusia.
El partit morat ha emprès una estratègia que passa per prioritzar les seves sigles i els seus candidats davant els possibles acords amb Izquierda Unida, a qui exigeix l’exclusió de Sumar com a condició per segellar aliances. Una posició de màxims que van desplegar a l’Aragó i que ha desembocat en la seva primera gran clatellada a les urnes. Podem va optar aquí per anar amb la seva pròpia marca.
Podem tornarà a testejar el seu full de ruta en les eleccions del 15 de març a Castella i Lleó, després que la setmana passada trenquessin la coalició amb IU que havien segellat durant les últimes legislatures i registressin unes paperetes diferents. La pròxima parada d’aquest cicle electoral serà Andalusia, on les urnes estan previstes per a l’estiu. Allà Podem va formar part de la coalició Per Andalusia el 2022, al costat d’Izquierda Unida i Sumar. Però en els últims mesos ha exhibit el seu desinterès per reeditar l’aliança.
