Destrucció de l’ordre mundial
La Conferència de Seguretat de Munic alerta de la "bola de demolició" de Trump
Una anàlisi basada en enquestes plasma el descontentament de la població de les grans economies amb les polítiques de la Casa Blanca
Gemma Casadevall
El món està sota els efectes d’una política de "demolició" que compta com a màxim representant amb Donald Trump, que mostra a més una "inquietant afinitat" amb Vladímir Putin, mentre que Europa reacciona al xoc derivat de les amenaces d’annexió de Groenlàndia "buscant cautelosament una autonomia més gran". Aquestes són les conclusions de l’índex anual de la conferència de seguretat de Munic (MSC), basat en enquestes entre la població de les grans economies mundials i difós davant el fòrum que s’obre divendres a la capital bavaresa.
El títol general de l’informe, d’un centenar de pàgines sense comptar els seus apèndixs, és prou eloqüent: "Sota destrucció". És un títol "deliberadament provocador", va explicar el president de la MSC, Wolfgang Ischinger, reflex del descontentament majoritari i creixent de la població de països del G-7 –Canadà, França, Alemanya, Itàlia, Japó, Regne Unit i fins i tot els EUA–, així com el Brasil, la Xina, l’Índia i Sud-àfrica. En el veí Canadà, aquest descontentament se situa en el 71%, respecte als efectes cap al mateix país, percentatge que puja al 79% per a la resta del planeta.
Trump és la figura de referència dels cinc apartats de l’índex, inclusivament el referit a la regió asiàtica i la Xina. A Putin se li esmenta menys d’una desena de vegades. "Els nostres ciutadans es pregunten d’on ve l’afany per destruir. S’aprecia una tendència general entre líders que no plantegen reformar, sinó destruir a partir d’idees radicals", va explicar l’autor principal de l’estudi, Tobias Bunde.
.El focus de les alertes ciutadanes és a la Casa Blanca i el seu president, el més prominent entre els qui "prometen alliberar el país de les restriccions imposades per l’ordre internacional". Amb això s’ha entrat en el procés de destrucció d’un ordre internacional construït fa 80 anys i liderat pels EUA, sobre les ruïnes de la Segona Guerra Mundial, afegeix l’informe.
Trump per descomptat no actua sol. Segueixen la seva òrbita líders com el president argentí, Javier Milei, o magnats multimilionàries com Elon Musk, destaca l’informe. Actuen com a "boles de demolició" que en lloc de reformar fan caure estructures, a través d’agendes disruptives basades que s’alimenten de la crispació o descontentament de la població amb les institucions democràtiques.
Ajust de comptes transatlàntic
Les conclusions de l’enquesta de l’MSC no són noves. És més aviat un resum d’unes advertències conegudes. Però és revelador que parteixi d’aquest fòrum. És la segona cita de l’any de líders i poderosos després de la de Davos (Suïssa) i crida l’atenció que dediqui pràcticament tant protagonisme en negatiu, i sota aquest títol, al líder del país que durant dècades ha sigut l’aliat indiscutible per Alemanya. La presència a Munic l’any passat del vicepresident JD Vance va aixecar ampolles. Es va permetre acusar Europa d’"atemptatenaçar" la llibertat d’expressió per la seva política d’aïllament de la ultradreta. Aquest any s’espera a Munic el seu secretari d’Estat, Marco Rubio, teòricament més moderat o, almenys, menys donat a verbalitzar amenaces. A ell correspondrà previsiblement respondre als continguts de l’informe anual. També s’espera a la capital bavaresa una àmplia representació de parlamentaris demòcrates, entre ells a la gran esperança del partit, Alexandria Ocasio-Cortez.
El president de la MSC, Wolfgang Ischinger, preveu comptar amb la presència d’uns 60 líders, més gairebé un centenar de ministres i representants de 40 organitzacions internacionals. El canceller alemany, Friedrich Merz, exercirà d’amfitrió més o menys oficiós, en la que serà la seva primera intervenció a Munic com a cap del Govern. L’anterior edició del fòrum es va produir una setmana abans de la seva victòria davant el socialdemòcrata Olaf Scholz en les eleccions generals alemanyes. Ischinger ha decidit convidar per primera vegada representants de la ultradretana Alternativa per a Alemanya (AfD), segona força a escala nacional des d’aquests comicis.
Buldòcers i motoserres
La població percep les democràcies com excessivament burocratitzades i judicialitzades, exposa l’informe. El resultat és un nou clima polític on els líders "que fan servir excavadores, boles de demolició i motoserres són admirats amb cautela o fins i tot celebrats obertament". Trump es comporta com un "bulldozer" que promet trencar la inèrcia i forçar la resolució de conflictes, des del Pròxim Orient a Ucraïna, però que acaba generant un món que "prima rics i poderosos", no a la massa dels seus votants.
Els efectes d’aquest gir de la Casa Blanca són "particularment evidents" a Europa i a l’Indo-Pacífic. És a dir, les regions que es van beneficiar més de la "Pax Americana". Tot això passa en un moment en què Rússia ha intensificat la seva guerra híbrida sobre tot Europa, a més de la seva guerra a Ucraïna. Al "suport vacil·lant" de Washington respecte a Kíiv o la retòrica amenaçadora sobre Grenlàndia, territori autònom danès, ha reaccionat Europa amb inseguretat, mentre la Xina exerceix el seu domini sobre tota la regió asiàtica. Un últim element se suma al món en destrucció de Trump: la coerció econòmica, practicada a través d’uns aranzels que trenquen les regles del joc del comerç global representat per l’Organització Mundial del Comerç. Tot això respon al que els crítics a Trump retreuen al president: el seu afany per fer caure coses sense haver pensat en una alternativa viable.
L’índex 2026 de la MSC reflecteix així mateix una falta de fe majoritària cap als seus governs per part de la població de països com França, el Regne Unit i Alemanya. El pessimisme i la sensació d’impotència individual o col·lectiva s’ha apoderat dels seus ciutadans. La conseqüència és aquest procés de destrucció sobre el qual gira l’informe. .
- Troben una important quantitat d'aigua al subsòl de la Llacuna
- Una vintena d'evacuats i dos ferits en l'incendi d'un edifici al carrer de Santa Llúcia de Manresa
- «No vull subvencions, només vull que els polítics no em donin encara més feina»
- Doble operatiu de rescat amb helicòpter: un escalador a Montserrat i una esquiadora al Port del Comte
- Un mòbil a la sabata per copiar a l’examen de conduir: acaba denunciat a la Seu d’Urgell
- Operen d'urgència un jove que tenia un obús de la Primera Guerra Mundial al recte
- Els dos curiosos projectes que es van arribar a estudiar per accedir a Montserrat
- La propietat del bloc 8 de Manresa demanava 450.000 euros per l'edifici i ara en vol 650.000