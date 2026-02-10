Col·lapse en el turisme
Cuba, sense combustible per als avions
Abel Gilbert
Cuba es va despertar aquest dilluns amb el report d’un sol vol comercial, el CMP245 de Copa Airlines, amb destinació a Ciutat de Panamà. Un enlairament testimonial en un país que s’ha quedat pràcticament sense combustible per als seus avions i el funcionament de l’activitat a l’illa al mig de les noves restriccions dels Estats Units. L’Administració de Donald Trump va invocar problemes de "seguretat nacional" per imposar aranzels als països que venguin cru a l’Havana. La mesura no fa més que aprofundir una crisi preexistent marcada per les apagades i que ha deixat a principis de la setmana Cuba amb el seu espai aeri sense moviment de les companyies que porten turistes a la més gran de les Antilles. El turisme és la principal font d’adquisició de divises per a una economia que fa tres anys no creix. El Govern va advertir a les aerolínies internacionals que les restriccions no es resoldran immediatament.
