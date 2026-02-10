Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Col·lapse en el turisme

Cuba, sense combustible per als avions

Arxiu - L'Aeroport Internacional José Martí, a l'Havana, Cuba

Arxiu - L'Aeroport Internacional José Martí, a l'Havana, Cuba / Europa Press/Contacto/Lin Chaohui - Archivo

Abel Gilbert

Buenos Aires

Cuba es va despertar aquest dilluns amb el report d’un sol vol comercial, el CMP245 de Copa Airlines, amb destinació a Ciutat de Panamà. Un enlairament testimonial en un país que s’ha quedat pràcticament sense combustible per als seus avions i el funcionament de l’activitat a l’illa al mig de les noves restriccions dels Estats Units. L’Administració de Donald Trump va invocar problemes de "seguretat nacional" per imposar aranzels als països que venguin cru a l’Havana. La mesura no fa més que aprofundir una crisi preexistent marcada per les apagades i que ha deixat a principis de la setmana Cuba amb el seu espai aeri sense moviment de les companyies que porten turistes a la més gran de les Antilles. El turisme és la principal font d’adquisició de divises per a una economia que fa tres anys no creix. El Govern va advertir a les aerolínies internacionals que les restriccions no es resoldran immediatament.

