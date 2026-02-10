Els comptes del 2026
Els Comuns exigeixen al Govern que assumeixi l’execució d’obres a Rodalies
El grup d’Albiach apunta, en la primera reunió sobre els pressupostos, a la via de l’encàrrec de gestió com ja passa en matèria de carreteres
Sara González
La negociació dels pressupostos va quedar formalment inaugurada ahir i ho va fer amb la carpeta de Rodalies oberta de bat a bat damunt la taula. I és que, en la primera reunió amb el Govern per abordar els comptes, els Comuns van exigir a la Generalitat que assumeixi l’execució de les obres a la xarxa ferroviària recorrent al mecanisme de l’encàrrec de gestió, cosa que suposa que el Govern central delegui en l’Executiu català aquesta funció amb la partida pressupostària corresponent. Es tracta d’una via que ja s’ha utilitzat per a obres en carreteres i que suposaria cedir el comandament de la inversió acordada des de Catalunya.
Les dues parts es van trobar ahir a la seu de la conselleria donant per descomptat que no hi hauria acord a la primera i sense mullar-se amb un calendari per a la foto finish, tot i que, si el Govern manté que vol que els pressupostos s’aprovin al Parlament abans de l’abril, hauria d’amarrar una entesa, com a màxim, la setmana que ve. El grup de Jéssica Albiach situa l’horitzó temporal a la teulada de l’Executiu –i a la d’ERC–, així que se centra en el que té al seu abast: les condicions per al seu sí i conèixer les prioritats de l’Executiu espanyol, que encara no ha detallat públicament.
Disposició de l’Executiu
Després de més de dues hores de reunió, fonts del Govern la van valorar com a "molt positiva", a més de comprometre’s a "analitzar i valorar" les propostes plantejades pels seus socis amb l’objectiu d’arribar a un pacte "al més aviat possible". Durant la trobada, Romero va tornar a insistir en la importància d’aprofitar les "oportunitats" que generarà tenir uns nous comptes i deixar enrere els del 2023, que estan vigents mitjançant una pròrroga.
En ple caos dels trens, els Comuns es van centrar en Rodalies en la primera reunió. En concret, el portaveu parlamentari, David Cid, va fer tres reclamacions. La primera, que es garanteixi "informació clara d’una vegada per sempre" als usuaris. La segona, que, mentre es repara la infraestructura, la Generalitat garanteixi transport alternatiu amb autobusos, tant per a municipis que tenen estació de tren com per als que no. "Cal gestionar el mentrestant", va reivindicar. Una de les seves propostes per a aquests pressupostos és que es dobli la xarxa de busos.
La tercera passa per assumir més responsabilitats el Govern perquè pugui, a més de planificar la infraestructura ferroviària, executar inversions, cosa que suposa "participar directament" en la construcció i en el manteniment de la xarxa. Es dona la circumstància que això passa perquè el Ministeri de Transports els cedeixi aquesta capacitat. Això seria viable si es crea el consorci d’inversions que l’Executiu va pactar amb ERC a canvi de la investidura de Salvador Illa i que en aquests moments està en negociacions amb l’Estat.
Més enllà dels trens, el grup d’Albiach té altres reivindicacions, com la prohibició de la compra especulativa d’habitatge, l’augment dels ajuts als lloguers i una ampliació de la cobertura de les beques menjador.
- Troben una important quantitat d'aigua al subsòl de la Llacuna
- Una vintena d'evacuats i dos ferits en l'incendi d'un edifici al carrer de Santa Llúcia de Manresa
- «No vull subvencions, només vull que els polítics no em donin encara més feina»
- Doble operatiu de rescat amb helicòpter: un escalador a Montserrat i una esquiadora al Port del Comte
- Un mòbil a la sabata per copiar a l’examen de conduir: acaba denunciat a la Seu d’Urgell
- Operen d'urgència un jove que tenia un obús de la Primera Guerra Mundial al recte
- Els dos curiosos projectes que es van arribar a estudiar per accedir a Montserrat
- La propietat del bloc 8 de Manresa demanava 450.000 euros per l'edifici i ara en vol 650.000