El cas Epstein
Els ministres laboristes recolzen Starmer davant la pressió perquè dimiteixi
El líder del partit a Escòcia exigeix la renúncia del primer ministre britànic en un intent d’evitar una debacle a les regionals del maig
Lucas Font
La tensió interna en el Partit Laborista britànic escala a nivells mai vistos des que la formació va tornar al poder al Regne Unit fa un any i mig. La pressió sobre el primer ministre, Keir Starmer, perquè assumeixi responsabilitats pel nomenament com a ambaixador a Washington de Peter Mandelson, vinculat al pederasta Jeffrey Epstein, va arribar ahir a la seva cota més alta fins ara i va posar el seu futur polític més en dubte que mai. Starmer està obtenint tots els recolzaments possibles, inclòs el dels seus ministres, per fer front a les creixents crides perquè dimiteixi, l’últim del líder laborista a Escòcia, Anas Sarwar.
En un moviment inesperat, Sarwar va convocar ahir la premsa per demanar públicament la renúncia de Starmer. El laborista escocès va alertar de la necessitat de posar fi a les "distraccions" i va assegurar que la sortida del primer ministre és l’única manera d’evitar una nova victòria dels nacionalistes de l’SNP en les eleccions del maig a Escòcia. "No estic disposat a sacrificar el Servei Nacional de Salut d’Escòcia, les nostres escoles, les nostres comunitats, els nostres pobles, ciutats, llogarrets i illes a una tercera dècada de govern de l’SNP. Per això cal acabar amb les distraccions. I cal canviar el lideratge a Downing Street", va afirmar, en un intent d’evitar una debacle electoral.
Posició debilitada
Per ara Sarwar ha sigut el representant laborista amb més pes a demanar la dimissió de Starmer. Però no l’únic. Fa dies que diversos diputats del sector més esquerrà de la formació reclamen un canvi de lideratge per aconseguir capgirar les enquestes, que pronostiquen uns resultats catastròfics per al partit en les pròximes cites electorals.
La posició de Starmer semblava més debilitada que mai aquest matí després de la compareixença de Sarwar i la dimissió del cap de Comunicació de Downing Street, Tim Allan, que va anunciar la seva sortida després de tot just cinc mesos en el càrrec. Un anunci que es va produir menys de 24 hores després de la renúncia del cap de Gabinet de Starmer, Morgan McSweeney, per recomanar el nomenament de Mandelson com a ambaixador, el desembre del 2024, malgrat que aleshores ja se sabien detalls sobre la seva relació amb Epstein.
Però la resposta dels principals ministres del seu Govern, que li van mostrar el seu recolzament unànime, va donar un important baló d’oxigen al líder laborista. Pesos pesants de l’Executiu com el vice primer ministre, David Lammy, la ministra d’Economia, Rachel Reeves, i la d’Exteriors, Yvette Cooper, van defensar la gestió de Starmer i van demanar temps per implementar les seves polítiques. Fins i tot el titular de Sanitat, Wes Streeting – un dels noms que més ha sonat en els últims mesos com a possible reemplaçament de Starmer– va apostar per la seva continuïtat. Més decisiu va ser el recolzament d’Angela Rayner, ex número dos del seu Govern, que manté un fort recolzament del grup laborista.
