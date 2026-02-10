La ressaca electoral
Federacions del PSOE volen "autocrítica" després de la patacada d’Aragó
L’executiva del partit dona el seu "suport incondicional" com a líder regional a Alegría
Montero manté el pla d’esgotar la seva sortida del Govern malgrat el fracàs de l’exministra
Luis Ángel Sanz
Tot i que des de la direcció federal no es faci autocrítica, diversos líders o portaveus regionals van reclamar ahir a Ferraz "obrir una reflexió" i que el partit faci un exercici d’"autocrítica" per explorar i no repetir les causes de la caiguda.
La portaveu del partit, Montse Mínguez, no va ser capaç o no va voler assenyalar ni una sola causa interna del mal resultat a l’Aragó, més enllà que la candidata, Pilar Alegría, "no ha tingut temps" per donar a conèixer el seu projecte, sempre per culpa de l’avanç electoral que va decidir el president regional, Jorge Azcón. Mínguez va fer responsable dels resultats al PP, que va ser, segons va assegurar, el gran perdedor d’aquests comicis. I va minimitzar la derrota socialista: "Hem tingut els mateixos escons amb què el partit va governar el 2015", va dir.
En sectors del PSOE ha causat sorpresa que la portaveu federal destaqués només la pèrdua de vots i escons del PP. "Donant l’esquena a la realitat no contribuiran a redreçar la situació", van dir fonts socialistes a aquest diari, "però és veritat que els mecanismes de debat i presa de decisions interns estan molt debilitats", van afegir, amb referència a l’Executiva, que ahir va presidir Sánchez.
El secretari general de Castella i Lleó, Carlos Martínez, que serà el candidat socialista en les eleccions del 15 de març, la direcció del partit a Castella-la Manxa, la portaveu dels socialistes extremenys a l’Assemblea regional o fonts dels socialistes aragonesos van reclamar ahir públicament o veladament una profunda reflexió que consideren que no s’ha fet i que tampoc sembla que s’hagi de fer.
Carlos Martínez va posar l’èmfasi en el fet que el creixement exponencial de les "opcions populistes", amb referència a Vox, és conseqüència de la falta de resposta dels partits tradicionals, el PP i el PSOE, als principals problemes dels ciutadans. Martínez va assegurar que els resultats evidencien "el descontentament en territoris rurals i amb falta d’infraestructures". Uns territoris que abunden a l’Aragó, però també a Castella i Lleó. Davant d’això, l’alcalde de Sòria considera que cal "reforçar els serveis públics". "Hi ha persones que se senten oblidades o sense resposta als seus problemes", va afegir, i el PSOE ha de ser vist com "un partit capaç de posar solucions sobre la taula".
Des d’Extremadura, on els socialistes van patir la seva primera debacle autonòmica d’aquest nou cicle polític, la portaveu del PSOE a l’Assemblea, Piedad Álvarez, va assegurar que "toca reflexionar" sobre els resultats a l’Aragó perquè "tampoc van ser bons".
Al PSOE de Castella-la Manxa, la portaveu del Grup Socialista a les Corts, Ana Isabel Abengózar, va demanar a la direcció federal "reflexió" i "revisar" què s’està fent. "Veient Extremadura i Aragó hem de reflexionar sobre què és el que ens està fent baixar en vots, en persones que confien en el PSOE".
Pilar Alegría va ser la dirigent que menys es va amagar a l’hora de valorar la seva derrota en els comicis de diumenge. Mentre estava reunida la direcció del PSOE d’Aragó, l’exministra va arribar a assegurar que ara toca "aprendre dels errors [comesos pel PSOE] per a la campanya de les eleccions del 2027, que és a la cantonada".
Els resultats electorals no canvien els plans de la pròxima ministra-candidata, María Jesús Montero. La vicepresidenta preveu estar-se en el Govern ben bé fins que Juanma Moreno dissolgui el Parlament andalús per convocar eleccions, que estan previstes per al mes de juny. De fet, Montero porta diversos mesos de duplicitat amb visites pràcticament cada cap de setmana a Andalusia.
