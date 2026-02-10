Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Les declaracions del líder popular

Feijóo: "No poden convertir-se en un mur"

Alberto Núñez Feijóo presideix la Junta Directiva del Partit Popular, a la qual ha acudit Jorge Azcón.

Alberto Núñez Feijóo presideix la Junta Directiva del Partit Popular, a la qual ha acudit Jorge Azcón. / José Luis Roca

Mariano Alonso Freire

Madrid

El president del Partit Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo,va dedicar l’última part del seu discurs d’ahir davant la Junta Directiva Nacional del seu partit a apel·lar Vox, fins i tot sense anomenar Santiago Abascal. Feijóo va exigir "responsabilitat" a l’extrema dreta, li va demanar no confondre’s ni d’"adversaris" ni de "prioritats" i li va advertir: "No poden convertir-se en un mur, perquè no és el que els espanyols han votat, i perquè jo no soc Sánchez".

El líder de l’oposició va clamar amb cert to sarcàstic contra la lectura del resultat com el d’una victòria amarga del PP, que perd vots i escons respecte al 2023 i que continua depenent, i més que abans, de Vox. "Com sempre, sentirem de tot: sentirem que el que ha guanyat no ha guanyat, que el que no ho va fer sí que ha guanyat, i que els que van perdre no van perdre tant... la veritat és que la desesperació porta aquestes coses, cal entendre-ho. Però la realitat és molt senzilla: qualsevol partit polític firmaria un resultat com el nostre", va sentenciar, fortament ovacionat per l’òrgan del seu partit que reuneix tots els líders territorials.

