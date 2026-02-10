Les declaracions del líder popular
Feijóo: "No poden convertir-se en un mur"
Mariano Alonso Freire
El president del Partit Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo,va dedicar l’última part del seu discurs d’ahir davant la Junta Directiva Nacional del seu partit a apel·lar Vox, fins i tot sense anomenar Santiago Abascal. Feijóo va exigir "responsabilitat" a l’extrema dreta, li va demanar no confondre’s ni d’"adversaris" ni de "prioritats" i li va advertir: "No poden convertir-se en un mur, perquè no és el que els espanyols han votat, i perquè jo no soc Sánchez".
El líder de l’oposició va clamar amb cert to sarcàstic contra la lectura del resultat com el d’una victòria amarga del PP, que perd vots i escons respecte al 2023 i que continua depenent, i més que abans, de Vox. "Com sempre, sentirem de tot: sentirem que el que ha guanyat no ha guanyat, que el que no ho va fer sí que ha guanyat, i que els que van perdre no van perdre tant... la veritat és que la desesperació porta aquestes coses, cal entendre-ho. Però la realitat és molt senzilla: qualsevol partit polític firmaria un resultat com el nostre", va sentenciar, fortament ovacionat per l’òrgan del seu partit que reuneix tots els líders territorials.
