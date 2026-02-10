A Andorra
El fiscal acredita quins diners dels Pujol es van moure amb identitats suplantades
Ángeles Vázquez
El judici per la fortuna oculta a Andorra de l’expresident de la Generalitat Jordi Pujol Soley es va reprendre ahir amb les declaracions de suposats titulars de comptes al país veí des dels quals s’haurien mogut fons del primogènit de l’exmandatari català, Jordi Pujol Ferrusola. La majoria ignoraven haver comptat amb fons al seu nom allà, però sí que van coincidir tots a negar haver transferit, o rebut, milions de pessetes dels Pujol, a qui només coneixien "de la televisió".
Els seus testimonis van ser breus, el just per corroborar davant el tribunal de l’Audiència Nacional que presideix José Ricardo de Prada que o bé ni tan sols van obrir mai els comptes pels quals se’ls preguntava o en cap cas van fer o van rebre cap transferència dels Pujol.
Només una de les testimonis, Núria Villena, tot i que va dir haver-se assabentat que figurava com a titular d’un compte a Andorra, juntament amb la seva mare, pel jutge d’instrucció del cas Pujol, va poder explicar-ho amb un projecte perquè s’establissin universitats nord-americanes al país veí, en el qual participava el fill gran de l’expresident. Ella figurava com a persona de confiança de l’expresident andorrà Òscar Ribas.
Noranta milions de pessetes
Una altra testimoni, María del Carmen Palomares, va assegurar que ella mai havia tingut els set milions de pessetes que figurava que va transferir a Jordi Pujol el 1992 "ni compte fora de Barcelona". Un altre, Carles Serradel, va provocar les rialles del tribunal al comentar que quan la Policia el va informar que en el seu compte a Andorra hi va arribar a haver 90 milions de pessetes (540.900 euros) va preguntar als agents on havia d’anar per poder cobrar el terç que li correspondria. Se suposa que aquesta va ser la quantitat que li va transferir el 1992 Pujol Ferrusola i la seva llavors dona, Mercè Gironès.
