Presumpte assetjament sexual
La fiscalia demana absoldre Errejón per veure consentiment de Mouliaá
L’actriu qualifica de "cruel" el ministeri públic i es replanteja la seva renúncia a continuar exercint l’acusació particular en el cas
Cristina Gallardo
La indecisió d’Elisa Mouliaá respecte a la seva denúncia contra el que va ser portaveu de Sumar, Íñigo Errejón, al qual acusa d’agressió sexual, ha provocat aquest dilluns comunicacions processals entre l’Audiència Provincial de Madrid i el jutge que va instruir aquest assumpte. Si es confirma l’últim anunci realitzat per l’actriu a les xarxes socials, replantejant-se la renúncia i mostrant la seva intenció de continuar acusant, es podrà donar continuïtat a la causa, per a la qual ja es va acordar obertura de judici oral a principis del gener passat.
L’actriu va anunciar fa uns dies que renunciava a continuar exercint l’acusació particular en aquest assumpte, si bé l’escrit que va presentar davant del jutge Adolfo Carretero anava sense signatura d’advocat ni procurador, de manera que se li va donar un termini per resoldre-ho. No obstant, i després de conèixer-se l’últim escrit de la fiscalia, que insta l’absolució del polític a l’entendre que hi va haver consentiment en les relacions entre tots dos, Mouliaá sembla haver canviat d’opinió.
El missatge
"Sabíem que no només no l’acusaria, sinó que el defensaria", afegeix."Una fiscalia que acusa i ara misteriosament defensa després del seu processament aixeca sospites. #INCONGRUÈNCIA el jutge li ha enviat a la banqueta i després d’això SI que aniré fins al final. Ara sí que m’han tocat els ovaris. Ara si", ha assenyalat a la xarxa social X, després de qualificar de "cruel" la postura del Ministeri Públic. "Sabíem que no només no l’acusaria, sinó que el defensarà", afegeix en el missatge. D’altra banda, l’Audiència Provincial de Madrid ha ajornat la deliberació que havia de celebrar aquest dilluns pel recurs presentat per la defensa d’Errejón contra el seu processament, assenyalen a EL PERIÓDICO fonts jurídiques. Concretament, ha demanat al jutge Carretero que aclareixi si ha rebut l’escrit presentat la setmana per l’actriu Elisa Mouliaá retirant l’acusació que mantenia contra Errejón per presumpte abús sexual i, que comuniqui si ha pres alguna decisió sobre això.
En la seva providència, a la qual ha tingut accés aquest diari, el president de la Secció Quarta de l’Audiència Provincial, Juan José López Ortega, emplaça l’instrucció a donar llum sobre aquestes dues qüestions "al ser rellevants per a la deliberació" que el tribunal ha d’encarar. Incideix que, en cas d’haver rebut la esmena de la Mouliaá, se li traslladi "còpia, així com certificació de la resolució que s’hagi dictat posant fi definitivament a l’incident, indicant si és ferma o si es troba recorreguda". És a dir, si l’instructor ha acordat arxivar les actuacions contra Errejón o no. Per tant, tot està pendent de la decisió final l’actriu, tot i que si com sembla no repara l’escrit de renúncia que va presentar la setmana passada s’haurà d’entendre que l’acusació particular segueix endavant i la causa, de moment, no podria ser arxivada. Si passa el contrari, sense l’acusació de la fiscalia i de la presumpta víctima, el tipus de delicte que aquí s’investiga fa difícil donar continuïtat al cas. Avui, Errejón està citat davant del jutge perquè li comuniqui l’ordre de processament, i l’advocat de Mouliaá també hi acudirà per aclarir la seva posició al jutge.
