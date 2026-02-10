Crisi ferroviària
El Govern anuncia que Rodalies recuperarà la circulació sense talls la setmana que ve
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, pronostica l’«obertura total» de la xarxa, tot i que amb limitació de velocitat en 70 punts, i garanteix que, per ara, es mantindran els serveis alternatius per carretera per assegurar la mobilitat
Sara González
«Reobertura total del sistema en el seu conjunt entre aquesta setmana i la que ve». Aquest és l’anunci que, de nou, ha fet el Govern amb la vista posada a remuntar la crisi de Rodalies. Si es compleix el pronòstic, suposarà que els trens circularan sense talls de línia –en aquests moments n’hi continuen havent set– com abans de l’accident de Gelida durant la setmana vinent, tot i que amb limitacions de velocitat en fins a 70 punts. Això sí, tenint en compte els precedents, l’Executiu també ha volgut deixar clar que, ara per ara, es mantindran els plans alternatius amb autobusos per «assegurar la mobilitat» i fins i tot comprovar-se que el servei es garanteix de forma «sostinguda en el temps».
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha posat així data a l’estabilització del servei, una cosa que ja va anunciar fa dues setmanes però que va acabar per no complir-se. Després de tres setmanes de caos, gradualment, i en funció de les marxes blanques que s’encarreguen de revisar la seguretat, es notificarà el moment exacte en què s’aixecarà cada tall. La també portaveu del Govern ha assegurat que a principis de la setmana que ve ja haurien d’estar tots els trams reoberts, a excepció del macrotall de l’R3.
Paneque ha desterrat la paraula «normalitat» del seu discurs. I és que, malgrat que els trens tornin a circular sense talls, en una setantena de punts aniran més lents per qüestions «vinculades a revisions de l’emergència», que, no obstant, es consideren «compatibles» amb la circulació de passatgers. La meitat d’aquests trams seran revisats i previsiblement suprimits «en els pròxims 15 dies», però no passarà el mateix amb la resta fins al mes de març.
Quant a l’incompliment dels serveis mínims d’aquest dilluns durant la vaga de maquinistes, Paneque ha remarcat que des del Govern es va traslladar a Renfe que valori les actuacions pertinents. També ha assegurat que a la tarda es va revertir la situació i ha xifrat en un 80% l’índex de compliment del servei aquest dimarts després que els sindicats majoritaris hagin desconvocada l’aturada. La consellera ha celebrat l’acord assolit pels maquinistes amb el Govern per incrementar la inversió en manteniment de la xarxa ferroviària.
