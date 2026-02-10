Repressió a l’excolònia britànica
Hong Kong condemna a 20 anys de presó el magnat Jimmy Lai
L’empresari de premsa és un dels símbols de la persecució contra l’oposició
Adrián Foncillas
La seva filla havia aclarit que qualsevol sentència diferent de l’absolució equivaldria a la cadena perpètua perquè voreja la vuitantena amb una salut precària. A Jimmy Lai, el controvertit magnat de premsa, el va condemnar ahir un tribunal hongkonguès a 20 anys de presó. El seu advocat no va revelar si apel·larà, però els recursos acostumen a dilatar-se durant anys i només un acusat entre el centenar de jutjats amb la nova llei de seguretat nacional ha sigut absolt. No hi ha més esperança per a Lai que un tripijoc en les negociacions comercials entre els Estats Units i la Xina.Havia aclarit la seva filla que qualsevol sentència diferent de l’absolució equivaldria a la cadena perpètua perquè voreja la vuitantena amb una salut precària. A Jimmy Lai, el celebèrrim i controvertit magnat de premsa, l’ha condemnat aquest dilluns un tribunal hongkonguès a 20 anys de presó. No ha revelat encara el seu advocat si apel·larà però la casuística desaconsella l’optimisme: els recursos solen dilatar-se durant anys i només un acusat entre el centenar de jutjats amb la nova llei de seguretat nacional ha sigut absolt. No hi ha més esperança per a Lai que un enjuague en les negociacions comercials entre els Estats Units i la Xina.
Acaba el procés amb la pena més alta dictada en aplicació de la llei aprovada per Pequín per sufocar les revoltes violentes que van empènyer l’illa cap al precipici el 2019. Faltava conèixer la pena després que Lai fos declarat culpable al desembre per col·lusió amb forces estrangeres i sedició. Els jutges han descrit les seves accions com a "conspiracions premeditades" que buscaven l’audiència local i internacional. Per a organitzacions de drets humans i alguns governs, el seu judici és un flagrant atac a la llibertat de premsa i d’expressió. Hong Kong i Pequín responen que no examinaven el seu rol periodístic, sinó el seu activisme polític durant aquells mesos. Es va jutjar la seva campanya internacional en la qual demanava sancions contra els governs de l’illa i Pequín. Durant el procés s’han examinat les seves reunions amb els falcons més recalcitrants de la primera Administració Trump: el secretari d’Estat, Mike Pompeo; el vicepresident, Mike Pence; l’assessor presidencial, John Bolton.Acaba el procés amb la pena més alta dictada en aplicació d’aquella llei aprovada per Pequín per sufocar les revoltes violentes que van empènyer l’illa cap al precipici el 2019. Tan sols faltava conèixer la pena després que Lai fos declarat culpable al desembre pels delictes de col·lisió amb forces estrangeres i sedició. Els jutges han descrit les seves accions com a "conspiracions premeditades" que buscaven l’audiència local i internacional. Per a organitzacions de drets humans i alguns governs, el seu judici és un flagrant atac a la llibertat de premsa i d’expressió. Responen Hong Kong i Pequín que no examinava el seu rol periodístic sinó el seu activisme polític durant aquells fragorosos mesos. Més en concret, es va jutjar la seva campanya internacional demanant sancions contra els governs de l’illa i Pequín. Durant els dos anys de procés han sigut examinades les seves reunions amb els falcons més recalcitrants de l’Administració Trump: el secretari d’Estat, Mike Pence; John Bolton...
Lai mereix un càstig exemplar, segons la sentència, perquè no només va participar en les conspiracions, sinó que les va dirigir. Poques figures sintetitzen millor la fractura social a Hong Kong: un màrtir de la llibertat per a uns, un venedor de pàtries per a d’altres.
- Troben una important quantitat d'aigua al subsòl de la Llacuna
- Una vintena d'evacuats i dos ferits en l'incendi d'un edifici al carrer de Santa Llúcia de Manresa
- «No vull subvencions, només vull que els polítics no em donin encara més feina»
- Doble operatiu de rescat amb helicòpter: un escalador a Montserrat i una esquiadora al Port del Comte
- Un mòbil a la sabata per copiar a l’examen de conduir: acaba denunciat a la Seu d’Urgell
- Operen d'urgència un jove que tenia un obús de la Primera Guerra Mundial al recte
- Els dos curiosos projectes que es van arribar a estudiar per accedir a Montserrat
- La propietat del bloc 8 de Manresa demanava 450.000 euros per l'edifici i ara en vol 650.000