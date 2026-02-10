Autoritat civil
Israel aprova noves mesures per expandir el seu control sobre Cisjordània
Andrea López-Tomàs
Des dels despatxos de Jerusalem s’alteren les destinacions de milions de palestins sense que tinguin veu ni vot. Diumenge passat, el gabinet de seguretat israeliana va aprovar noves mesures a la Cisjordània ocupada que reforcen el seu control sobre la terra, els assentaments i les autoritats civils. "Continuarem matant la idea d’un Estat palestí", va celebrar el ministre de Finances, Bezalel Smotrich, en un comunicat junt amb Israel Katz, a càrrec de Defensa. Els líders palestins han qualificat aquestes mesures d’il·legals i perilloses, i les consideren un altre pas cap a l’annexió dels territoris ocupats palestins, violant els acords i el dret internacional.Des dels despatxos de Jerusalem, s’alteren les destinacions de milions de palestins sense que tinguin ni veu ni vot en això. Aquest diumenge el gabinet de seguretat israeliana ha aprovat noves mesures a la Cisjordània ocupada que reforcen el seu control sobre la terra, els assentaments i les autoritats civils. "Continuarem matant la idea d’un Estat palestí", ha celebrat el ministre de Finances, l’ultradretà Bezalel Smotrich, en un comunicat conjunt al costat d’Israel Katz, a càrrec de Defensa. Els líders palestins han titllat aquestes mesures d’il·legals i perilloses, qualificant-les d’un altre pas més cap a l’annexió dels territoris ocupats palestins, violant, de nou, els acords i el dret internacional.
La decisió amplia les mesures de supervisió i aplicació de la llei a les zones sota control de l’Autoritat Palestina (AP) a Cisjordània, i arriba a qualsevol detall de la vida quotidiana dels palestins. Inclou prohibicions sobre violacions de l’aigua, danys a llocs arqueològics i riscos ambientals a les àrees A i B suposadament controlades pels palestins. A més, introdueix mesures per facilitar la venda de terres palestines a jueus. La mesura entra en col·lisió directa amb els Acords d’Oslo, segons els quals Israel no té autoritat sobre assumptes civils a Cisjordània. No obstant, els canvis expansionistes dels últims anys han canviat la realitat sobre el terreny.La decisió amplia les mesures de supervisió i aplicació de la llei a les zones sota control de l’Autoritat Palestina (AP) a Cisjordània, i arriba a qualsevol detall de la vida quotidiana dels palestins de Cisjordània. Inclou prohibicions sobre les violacions de l’aigua, danys a llocs arqueològics i riscos ambientals a les Àrees A i B suposadament controlades pels palestins. A més, introdueix mesures per facilitar la venda de terres palestines a jueus. La mesura entra en col·lisió directa amb els Acords d’Oslo, segons els quals Israel no té autoritat sobre assumptes civils a Cisjordània. No obstant, els accelerats canvis expansionistes dels últims anys han canviat la realitat sobre el terreny.
L’anunci va arribar diumenge en un comunicat conjunt de Katz i Smotrich. Aquestes mesures no es van sotmetre a l’aprovació de tot el Govern israelià, sinó del gabinet de seguretat, els membres del qual han demanat l’aplicació de la sobirania israeliana a Cisjordània, cosa que implicaria l’annexió. A més, afectaran jaciments arqueològics i llocs religiosos claus. A Hebron, la mesquita Ibrahimi per als musulmans o la tomba dels Patriarques per als jueus, passarà a estar sota autoritat israeliana. nA més, també afectarà jaciments arqueològics i llocs religiosos claus. El pla transferirà l’autoritat sobre els permisos de construcció per a l’assentament a Hebron del municipi d’aquesta urbs palestina, subordinat a l’AP, a les autoritats israelianes. Aquesta ciutat del sud de la Cisjordània ocupada, una de les ciutats permanentment habitades més antigues del Pròxim Orient, és l’única que compta amb colònies de jueus, la majoria extremadament radicals, al seu interior. La vida per a la població local és constantment interrompuda per punts de control al cor urbà, batudes de l’Exèrcit israelià que culminen en detencions, i violència per part dels colons. Allà es troba la Mesquita Ibrahimi per als musulmans o la Tomba dels Patriarques per als jueus, un dels llocs més sagrats de les dues religions que ara passarà a estar sota autoritat israeliana.
- Troben una important quantitat d'aigua al subsòl de la Llacuna
- Una vintena d'evacuats i dos ferits en l'incendi d'un edifici al carrer de Santa Llúcia de Manresa
- «No vull subvencions, només vull que els polítics no em donin encara més feina»
- Doble operatiu de rescat amb helicòpter: un escalador a Montserrat i una esquiadora al Port del Comte
- Un mòbil a la sabata per copiar a l’examen de conduir: acaba denunciat a la Seu d’Urgell
- Operen d'urgència un jove que tenia un obús de la Primera Guerra Mundial al recte
- Els dos curiosos projectes que es van arribar a estudiar per accedir a Montserrat
- La propietat del bloc 8 de Manresa demanava 450.000 euros per l'edifici i ara en vol 650.000