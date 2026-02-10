PARTITS DE SUMAR
IU, Sumar, Més Madrid i Comuns llançaran la seva aliança d’esquerres el 21 de febrer
Els partits de Sumar amb presència al Govern donen el tret de sortida a una coalició que aspira a presentar-se també en autonòmiques i municipals
Ana Cabanillas
IU, Sumar, Més Madrid i Comuns llançaran la sevaaliança d’esquerres per a les eleccions generals el 21 de febrer en un acte que tindrà lloc a Madrid, segons han assegurat a Efe fonts d’aquestes formacions.
Les quatre formacions que formen part del Govern de coalició per la quota del soci minoritari han estret llaços de col·laboració durant els últims mesos i han treballat de manera discreta per mostrar a la ciutadania durant el primer trimestre del 2026 la seva intenció de rellançar l’espai a l’esquerra del PSOE.
Només quedava per definir la data exacta per llançar aquest nou projecte polític i els quatre partits ja han consensuat que sigui el dia 21. No obstant, hi ha aspectes pendents de concretar, com els dirigents que prendran la paraula en aquest esdeveniment, exposen les mateixes fonts.
A part, remarquen que Sumar, Més Madrid, IU i Comuns coincideixen que l’espai de l’esquerra alternativa s’ha de basar en paràmetres d’horitzontalitat i cooperació fraterna entre els diferents partits, blindant al seu torn l’autonomia de cada organització. També veuen necessari de cara al cicle electoral donar garanties a la ciutadania que hi haurà un projecte sòlid per a les generals, bolcat a impedir l’alça de la ultradreta.
Tres dies després de l’acte de Rufián
Per tant, es tracta de reeditar la confluència que es va iniciar amb Sumar des dels objectius polítics, deixant per a fases posteriors les qüestions de la marca i els lideratges.
L’acte es farà tres dies després que el portaveu d’ERC, Gabriel Rufián, mantingui una trobada amb el dirigent de Més Madrid Emilio Delgado per reflexionar sobre el futur de l’esquerra. El republicà ha anat apel·lant a aixecar una unitat plurinacional amb «menys puresa i més cap» sense atendre a sigles, tot i que el seu plantejament va ser rebut amb fredor per diversos partits, inclòs ERC.
