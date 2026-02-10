Causa judicial
L’UCO no veu justificat investigar Begoña Gómez per Air Europa
Cristina Gallardo
La Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil ha respost al jutge del cas Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado, que "no s’observa l’existència de nous fets" en relació amb el rescat d’Air Europa que justifiquin seguir en aquesta línia d’investigació contra la dona de Pedro Sánchez, a qui el magistrat imputa cinc delictes relacionats amb la corrupció.
L’Audiència de Madrid ha limitat en dues ocasions els intents de Peinado de vincular Begoña Gómez a una suposada influència per al rescat. No obstant, el desembre passat, el jutge va demanar aquest nou informe arran de la petició de l’advocat Eduardo Martín-Duarte, habitual en la presentació de denúncies fake a la fiscalia i altres tribunals contra el Govern.
En l’ofici que ha entregat al jutge número 41 d’instrucció del Tribunal de Instància de Madrid, al qual ha tingut accés EL PERIÓDICO, la Guàrdia Civil indica que "els contactes i relacions personals entre les persones interessades en l’operació financera i tercers", així com la seva possible relació causa-efecte amb la tramitació de l’expedient, "no són contrastables a causa de l’absència de fonts d’informació sobre això".
- Troben una important quantitat d'aigua al subsòl de la Llacuna
- Una vintena d'evacuats i dos ferits en l'incendi d'un edifici al carrer de Santa Llúcia de Manresa
- «No vull subvencions, només vull que els polítics no em donin encara més feina»
- Doble operatiu de rescat amb helicòpter: un escalador a Montserrat i una esquiadora al Port del Comte
- Un mòbil a la sabata per copiar a l’examen de conduir: acaba denunciat a la Seu d’Urgell
- Operen d'urgència un jove que tenia un obús de la Primera Guerra Mundial al recte
- Els dos curiosos projectes que es van arribar a estudiar per accedir a Montserrat
- La propietat del bloc 8 de Manresa demanava 450.000 euros per l'edifici i ara en vol 650.000