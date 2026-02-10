Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L’UCO no veu justificat investigar Begoña Gómez per Air Europa

El jutge Juan Carlos Peinado, als voltants dels jutjats de la plaça de Castilla, a Madrid. | JOSÉ LUIS ROCA

Cristina Gallardo

Madrid

La Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil ha respost al jutge del cas Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado, que "no s’observa l’existència de nous fets" en relació amb el rescat d’Air Europa que justifiquin seguir en aquesta línia d’investigació contra la dona de Pedro Sánchez, a qui el magistrat imputa cinc delictes relacionats amb la corrupció.

L’Audiència de Madrid ha limitat en dues ocasions els intents de Peinado de vincular Begoña Gómez a una suposada influència per al rescat. No obstant, el desembre passat, el jutge va demanar aquest nou informe arran de la petició de l’advocat Eduardo Martín-Duarte, habitual en la presentació de denúncies fake a la fiscalia i altres tribunals contra el Govern.

En l’ofici que ha entregat al jutge número 41 d’instrucció del Tribunal de Instància de Madrid, al qual ha tingut accés EL PERIÓDICO, la Guàrdia Civil indica que "els contactes i relacions personals entre les persones interessades en l’operació financera i tercers", així com la seva possible relació causa-efecte amb la tramitació de l’expedient, "no són contrastables a causa de l’absència de fonts d’informació sobre això".

