Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Desnonament bloc 8Incendi a ManresaVaga de maquinistesPremis GaudíCarnavalFesta dels TraginersBaxi Manresa
instagramlinkedin

Les Corts d’Aragó han de constituir-se el 3 de març

El líder del PP, Jorge Azcón, celebra la victoria de su partido en las elecciones del 8F.

El líder del PP, Jorge Azcón, celebra la victoria de su partido en las elecciones del 8F. / JAIME GALINDO

Laura carnicero

Saragossa

El 8 de febrer comencen a córrer els terminis oficials per a la constitució de les noves Corts d’Aragó i la formació del futur Govern autonòmic. Tal com figura en el decret de l’avançament del 15 de desembre, la sessió constitutiva de les Corts d’Aragó se celebrarà el 3 de març, a les 11.00 hores. Queden tot just tres setmanes perquè els partits acordin la constitució de la Mesa de les Corts, òrgan que dirigeix el Parlament aragonès, i la seva presidència.

Aquesta primera sessió constitutiva és també el primer moment en què els partits s’hauran de posar d’acord en aquesta nova legislatura. A partir del 3 de març, s’obre un altre termini de dos mesos per a la conformació del Govern, amb la sessió parlamentària d’investidura del president d’Aragó, a la qual seguirà la presa de possessió del nou Executiu.

Notícies relacionades

Per a l’elecció de la presidència de les Corts, cada diputat escriurà un nom a la papereta i resultarà elegit el que obtingui la majoria absoluta. Si no l’obtingués en primera votació, es repetirà l’elecció entre els que hagin assolit les dues votacions més grans, i resultarà elegit el que obtingui més nombre de vots. Segons el reglament, els grups parlamentaris es formaran dins dels vuit dies següents a la constitució de les Corts. A partir d’allà, el PP tindria fins al 3 de maig per formar Govern.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents