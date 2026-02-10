Les Corts d’Aragó han de constituir-se el 3 de març
Laura carnicero
El 8 de febrer comencen a córrer els terminis oficials per a la constitució de les noves Corts d’Aragó i la formació del futur Govern autonòmic. Tal com figura en el decret de l’avançament del 15 de desembre, la sessió constitutiva de les Corts d’Aragó se celebrarà el 3 de març, a les 11.00 hores. Queden tot just tres setmanes perquè els partits acordin la constitució de la Mesa de les Corts, òrgan que dirigeix el Parlament aragonès, i la seva presidència.
Aquesta primera sessió constitutiva és també el primer moment en què els partits s’hauran de posar d’acord en aquesta nova legislatura. A partir del 3 de març, s’obre un altre termini de dos mesos per a la conformació del Govern, amb la sessió parlamentària d’investidura del president d’Aragó, a la qual seguirà la presa de possessió del nou Executiu.
Per a l’elecció de la presidència de les Corts, cada diputat escriurà un nom a la papereta i resultarà elegit el que obtingui la majoria absoluta. Si no l’obtingués en primera votació, es repetirà l’elecció entre els que hagin assolit les dues votacions més grans, i resultarà elegit el que obtingui més nombre de vots. Segons el reglament, els grups parlamentaris es formaran dins dels vuit dies següents a la constitució de les Corts. A partir d’allà, el PP tindria fins al 3 de maig per formar Govern.
- Troben una important quantitat d'aigua al subsòl de la Llacuna
- Una vintena d'evacuats i dos ferits en l'incendi d'un edifici al carrer de Santa Llúcia de Manresa
- «No vull subvencions, només vull que els polítics no em donin encara més feina»
- Doble operatiu de rescat amb helicòpter: un escalador a Montserrat i una esquiadora al Port del Comte
- Un mòbil a la sabata per copiar a l’examen de conduir: acaba denunciat a la Seu d’Urgell
- Operen d'urgència un jove que tenia un obús de la Primera Guerra Mundial al recte
- Els dos curiosos projectes que es van arribar a estudiar per accedir a Montserrat
- La propietat del bloc 8 de Manresa demanava 450.000 euros per l'edifici i ara en vol 650.000