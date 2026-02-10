Un opositor veneçolà, empresonat després de posar-lo en llibertat

Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Machado denuncia que "homes armats" es van emportar a Juan Pablo Guanipa després de ser alliberat

Abel Gilbert

Buenos Aires

El dirigent opositor Juan Pablo Guanipa, pròxim a María Corina Machado, havia sigut detingut al maig. Va ser alliberat el cap de setmana, però segons els seus familiars, 12 hores després se’l van emportar "homes fortament armats". El fill del dirigent, Ramón Guanipa, va qualificar el fet de "segrest". Primer Justícia (PJ) va fer responsables de la situació la "presidenta encarregada", Delcy Rodríguez; el seu germà, Jorge Rodríguez, i el ministre d’Interior i Justícia, Diosdado Cabello, que controla la Fiscalia General, que es troba encapçalada per Tarek William Saab.El dirigent opositor Juan Pablo Guanipa, pròxim a María Corina Machado, havia sigut detingut el maig passat. Va ser alliberat el cap de setmana però el seu benefici amb prou feines es va estendre per menys de 12 hores. Segons els seus familiars se’l van emportar "homes fortament armats". El fill del dirigent, Ramón Guanipa, va qualificar el fet de "segrest". Primer Justícia (PJ), el partit del qual forma part, va fer responsables de la situació a la "presidenta encarregada", Delcy Rodríguez; el seu germà, la principal autoritat parlamentària, Jorge Rodríguez, i, en particular, al ministre d’Interior i Justícia, Diosdado Cabello, que controla la Fiscalia General que encapçala Tarek William Saab.

Segons el comunicat oficial d’aquest organisme, la revocatòria de la llibertat obeeix a l’"incompliment" de les condicions imposades pel tribunal. El text no precisa quina va ser la transgressió. A l’abandonar la presó, Guanipa havia encapçalat una caravana de motocicletes i automòbils que va partir des de l’oest de Caracas cap a diverses presons en suport a familiars de presos polítics. La fiscalia no descarta que Guanipa passi a un règim de detenció domiciliària.

